Vinicius rescata al Real Madrid y firma el gol ante un rocoso Valladolid

Madrid. La entrada en escena del brasileño Vinicius desatascó a un Real Madrid repleto de dudas, amparado en las decisivas intervenciones de Thibaut Courtois y perdido en las pruebas tácticas de Zinedine Zidane que insistió sin éxito con Luka Jovic ante un Real Valladolid que acarició mejor suerte.

Busca el rumbo adecuado mientras siembra dudas Zidane acoplando el sistema a sus jugadores. La ausencia de Eden Hazard nuevamente lesionado el día que debía reaparecer -será baja entre 3 y 4 semanas por un problema muscular-, y la poca fe en Vinicius, le aleja de su clásico 1-4-3-3. Intenta encajar el rombo por las virtudes de Isco que apareció titular ayer alejado de su identidad u Odegaard, para jugar con dos puntas que no terminan de encajar. Es difícil no complementarse con Benzema pero Jovic no lo consigue. Pero apareció el brasileño Vinicius desde el banquillo para solventar las dificultades y firmar el único gol del partido en el minuto 65. De hasta tres ocasiones claras dispuso el Valladolid en la segunda mitad y Courtois se tuvo que emplear a fondo. El israelí Weissman en el minuto 64, Raúl García en el 68 y Waldo Rubio en el 71 se toparon con el muro belga.

Dos victorias y un empate para el Madrid, que sigue invicto en LaLiga Santander y solo dos puntos en cuatro partidos para los visitantes. r.m.