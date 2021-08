Viny Okouo busca en el Obra el trampolín perfecto de su carrera

Ya ha demostrado ser capaz de asumir un rol importante en un equipo de la Liga Endesa, pero por su edad (24 años ya cumplidos) y su margen de progresión busca hallar en el Monbus Obradoiro la plataforma de despegue que ya emplearon antes otros pívots como Steven Enoch, Artem Pustovyi o Mike Muscala, entre otros. Viny Okouo promete trabajar para aprovechar la ayuda del club.

El Obra no es desconocido para el pívot congoleño, que fue presentado este miércoles en uno de los establecimientos Star Center del Grupo Cenor. Llegó a España en el año 2013, cuando llamó la atención de los técnicos del Unicaja, y fue escalando peldaños en el club malagueño hasta hacerse un hueco en el primer equipo. En el curso 2019/20 puso rumbo al Nevezis lituano, donde coincidió con su actual compañero Laurynas Beliauskas, y a continuación regresó a la Liga Endesa para firmar por el Gipuzkoa. Fue de menos a más durante la temporada 2020/21 y entre marzo y mayo (catorce partidos) promedió 13,2 puntos y 6,6 rebotes. Ha jugado contra el Obra en numerosas ocasiones y por eso no le costó dar el sí hasta junio de 2023.

“Conozco a Moncho, he jugado contra él. En el campo, cuando hacía un esfuerzo, cuando luchaba contra sus pívots, me ayudaba hasta a mí, que no era su jugador”, señaló Okouo acompañado precisamente por su técnico, Moncho Fernández. “Y mi agente me dijo que este era un buen sitio para mí, porque soy joven y aquí ayudan mucho a los pívots. En los últimos años han llegado a la NBA y la Euroliga pívots que jugaron aquí, así que este era un buen sitio para mejorar y trabajar con los ayudantes de Moncho. Por eso he venido”.

Su charla previa con Beliauskas también ayudó. “Hablé con él y me dijo que muy bien, el entrenador muy majo...”, explicó Okouo ante las risas del propio Moncho, y añadió: “Que mete mucha caña, pero algo normal, como todos los entrenadores. Me dijo que era un buen tío, que le gusta mucho trabajar. Y la gente del club muy bien. Ya lo vi cuando llegué, desde el aeropuerto vi que esto era serio. La gente es muy amable”.

POSITIVO. Viny Okouo desea aportar en ataque, en defensa... y en el vestuario, manteniendo cada día el espíritu positivo: “Hay equipos que cuando ganan, todo va bien, pero cuando pierden empiezan a bajar un poco los brazos”. Y, con su altura (2,14 metros) y su envergadura, pretende dar un paso más en defensa. Preguntado por la faceta del juego que desea pulir en este momento, no duda: “Siempre estoy intentando trabajar mucho mis piernas para poder ayudar al equipo también fuera, cuando hay cambios y quedan pocos segundos. Tengo buenas piernas para defender uno contra uno a los pequeños, pero quiero mejorar más porque ahora el baloncesto va mucho de esto. Luego intentar mejorar mi poste bajo, jugar con tranquilidad, mi tiro y los tiros libres”, detalla.

Comparte el puesto de 5 con Laurynas Birutis, otro pívot con características diferentes al que sufrió la temporada pasada. Ahora ambos buscarán complementarse. “Ya jugué contra él en Lituania y sé cómo es. Es un gran tipo, tiene buenas manos, intenta ir siempre al máximo también en los entrenamientos, no te deja hacer las cosas fáciles, siempre intenta pelear... Él y yo podemos hacer buenas cosas juntos, sobre todo entrenando”, confía Viny Okouo, tímido pero con pleno dominio del castellano.