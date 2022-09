Vuelta a España: Roglic y Mas cercan a Evenepoel

El neerlandés Thymen Arensman (DSM), un talento de 22 años, firmó en solitario un triunfo heroico en la decimoquinta etapa de la Vuelta disputada entre Martos y el Alto Hoya de la Mora, de 149,6 km, jornada reina de la presente edición en la que Roglic y Enric Mas cercaron la roja del belga Remco Evenepoel, aún líder.

Un gran estreno en una grande para el joven Arensman, capaz de trepar en solitario hasta la cumbre de Hoya de la Mora, (2.512 metros de altitud), en los últimos 7 km de carrera, haciendo buena la fuga del día, mientras que el líder y los hombres de la general libraran su particular batalla. Enric Mas y Roglic limaron tiempo a Evenepoel y Ayuso rebasó a Carlos Rodríguez en la general. La etapa reina no defraudó y animó un poco más la Vuelta. Arensman se presentó en la meta solo, con tiempo de sobra para saborear un triunfo tan especial. El chaval no se lo creía, se echó las manos a la cabeza, al corazón, al cielo, brindando la victoria que cerró con un tiempo de 4h.17.17, a una media de 35,6 km/hora.

Fue imposible echar el guante a Arensman, que liquidó a Marc Soler cuando el catalán iba escapado, aún lejos de la pancarta final. Lo intentaron sin éxito Enric Mas y Miguel Ángel López, que siguieron al neerlandés a 1.23 y 1.25 minutos, bonificando 6 y 4 segundos respectivamente.

El colombiano y el balear se destacaron del grupo de la general y lograron meter tiempo a los rivales. Roglic cedió 25 segundos respecto a Mas y López, Ayuso más de medio minuto y Remco Evenepoel salvó los muebles a 15 segundos del esloveno, su rival directo. Salió un tanto escaldado el granadino Carlos Rodríguez (Ineos), quien se dejó 3 minutos con los hombres del podio.

Otro arañazo a Evenepoel, quien volvió a mostrar debilidades en la subida a Hoya de la Mora. Mantuvo la roja, pero las diferencias han menguado. Nada grave, pero la Vuelta se pone emocionante. Aventaja aún en 1.34 a Roglic, en 2.01 a Mas, en versión más ambiciosa, en 4.49 a Ayuso, 5.16 a Carlos Rodríguez, que cierra el top 5, y en 5.24 a López.

EVENEPOEL, TRANQUILO: “LA TERCERA SEMANA SERÁ OTRA HISTORIA”. Remco Evenepoel volvió a sentirse “tranquilo y confiado” en sus fuerzas a pesar de haber perdido tiempo por segundo día consecutivo respecto a sus rivales de la general, y aseguró además que “la tercera semana será otra historia”. “Ha sido una etapa mejor que la de ayer. De hecho, siendo la primera vez que acababa una etapa a tanta altitud creo que lo he hecho bastante bien. Jumbo ha hecho una muy buena carrera, mi equipo también. El inicio de etapa ha sido muy duro de nuevo, con una escapada algo extraña. Después, me sentía algo agarrotado de la caída, pero me voy sintiendo mejor cada día”, explicó el líder en la meta de Sierra Nevada.

“Creo que ayer tuve un día de mierda, hoy ha sido mejor y al final apenas he perdido tiempo”, añadió.