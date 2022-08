Vuelta: heroico doblete de Jay Vine en La Fancuaya

··· Remco Evenepoel, líder de la Vuelta, considera que el español Enric Mas y el esloveno Primoz Roglic, segundo y tercero en la general, son sus dos rivales “más importantes” tras la jornada de La Fancuaya, donde el belga acabó “contento con las sensaciones”. “Dije que el objetivo era no perder tiempo y si veía la oportunidad, ganarlo. He ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes, Primoz Roglic y Enric Mas. Ha sido bonito ver a Primoz fuerte, es algo bueno para la carrera. He dado lo mejor de mí. Mi equipo ha estado soberbio”, comentó en meta el maillot rojo.