Vuelta: triplete de Carapaz; Evenepoel, virtual ganador

··· El belga Remco Evenepoel, virtual ganador de la 77 edición de la Vuelta a España, apenas daba crédito a su primer gran éxito en las grandes en la cima del Puerto de Navacerrada, donde la emoción se desbordó entre lágrimas. “No sé lo que está pasando por mi cabeza y mi cuerpo en estos momentos. Es algo increíble. Creo que he respondido sobre los pedales todas las críticas y malos comentarios que he recibido durante el último año. He estado trabajando muy duro para llegar aquí en la mejor forma posible. Ganar esta Vuelta es simplemente increíble. Es mi victoria más bonita”, afirmó.