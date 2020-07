Vuelve este fin de semana en Galicia la competición

PIRAGÜISMO Después de cuatro meses de parón por el covid-19, el piragüismo gallego reiniciará su actividad este fin de semana con dos competiciones provinciales. La junta directiva aprobaba la semana pasada un calendario post-covid de 24 competiciones que todavía no está cerrado, varios organizadores están buscando las fechas para sus regatas. Para la organización de los eventos, el ente federativo redactó un protocolo que todos los promotores deberán adaptar a sus lugares e instalaciones. El lugar de As Samasas en Lugo y el embalse de Pontillón do Castro en Verducido son los lugares elegidos para el comienzo de las distintas ligas en las categorías inferiores. ECG