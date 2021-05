Xela Arias ‘ficha’ por el Obradoiro para celebrar el Día das Letras Galegas

El deporte, el baloncesto, el Monbus Obradoiro como referente y herramienta. Sobre esta idea gravita la decisión de estrenar en el próximo encuentro en Sar una equipación conmemorativa del Día das Letras Galegas que se celebra este lunes con el merecido homenaje a Xela Arias. Será por tanto el miércoles a partir de las 18.30 horas -en el aire aún la duda si podrá haber público en las gradas o no- cuando los jugadores del conjunto compostelano defiendan una camiseta en la que los nombres de todos aquellos que han peleado por el idioma gallego, en sus diferentes ámbitos, luzca bajo los colores de la bandera autonómica con el escudo del país también en los laterales. Si hay una imagen que podría ser icónica de la necesidad de aunar esfuerzos entre toda la sociedad y al mismo tiempo de normalizar una identidad y una cultura, sería ésta.

Así se transmitió en un acto de presentación que escogió como escenario la Biblioteca Ánxel Casal, donde estos días precisamente se puede visitar una exposición que recoge la trayectoria vital y literaria de la escritora, poeta y traductora lucense. José Luis Mateo, director general del Monbus Obradoiro, su entrenador Moncho Fernández, Víctor Freixanes, presidente de la Real Academia Galega junto a la también académica Marilar Aleixandre y a Xulio Gil, marido de Xela Arias, se encargaron no solo de aplaudir esta edición inédita de una equipación que se podrá adquirir a través de la web de Deportes Caneda solo hasta el día 24, sino la relevancia de su creación y de su difusión.

“Hai actos que son especiais para un adestrador compostelán, galego, e este é un claro exemplo. Nós que estamos a orillas do Sar, que é a nosa casa e que levamos Obradoiro, o galego, a lingua no noso nome e por suposto no noso corazón, será unha honra este mércores levalo tamén na nosa pel”, enfatizana el técnico del Obra.

“Será unha honra homenaxear a todos aqueles que coa súa creación ou coa súa defensa da lingua fixeron tanto por ela. Espero que esteamos á altura do acontecemento e felicitar ao clube pola iniciativa que me parece fantástica”, redundó Moncho Fernández, feliz por portar los nombres de aquellos a quienes se les dedicó el Día das Letras desde 1963.

Sobre lo significativo de este gesto se explayó Víctor Freixanes, quien se reconoció “sufridor” del Obradoiro y admirador de su entrenador antes de insistir en el deporte como “un dos factores de socialización máis importantes que existen nas sociedades contemporáneas” y en su incalculable valor como icono social. “Faltan referencias, xente que na sociedade sexan líderes sociais admirados por nós no mundo da música, do deporte, da ciencia, do cinema, da tecnoloxía, xente popular que os mozos admiran e utilicen o galego dun xeito importante”, requirió y añadió: “Ese tipo de xente que é moi importante que de repente diga ‘nós estamos coa lingua do país, coa cultura do país dende a nosa propia actividade’”.

Un “exemplo”. Freixanes también reconoció que el deporte, al mismo tiempo que tiene que ver con el “espectáculo de masas”, tiene mucho también de “exemplo”. “Loitar coa autoestima posta enriba da mesa, coa solidariedade cos compañeiros de equipo, coa disciplina e a organización... todo iso é o deporte sobre todo de equipo. Pero tamén saber que ás veces se gaña e ás veces se perde e que a dignidade non está tanto na victoria ou na derrota como na coherencia do esforzo e do traballo”, enumeró para concretar un símil. “O Obradoiro conta coa humildade de ter recursos limitados pero capacidade para competir coas grandes organizacións e ligas, que é tamén o desafío da nosa lingua, porque non somos o árabe, nin o chinés, pero cualitativamente somos igual ca eles porque somos a voz dunha sociedade que está no primero mundo, que é capaz de producir cultura, empresa, capaz de competir nos mercados internacionais dende a nosa humildade que é tamén a nosa grandeza”, enfatizó el presidente de la Real Academia Galega. “Por iso agradecervos moito este xesto que ten moito de apretar a sociedade arredor dun proxecto de futuro compartido”, cerró su intervención.