Xúntase a Galicia campioa un ano despois do 11-M

REXIÓNS UEFA O 11 de marzo de 2020, no último partido de carácter oficial que se disputou en España antes do decreto do Estado de Alarma debido á pandemia do coronavirus, Galicia proclamouse campioa da fase nacional da Copa das Rexións UEFA tras derrotar na gran final, disputada en Madrid (Cidade do Fútbol das Rozas), a Andalucía (2-0).

E 365 días despois, os heroes do 11-M reuníronse, neste caso de forma telemática, un ano despois de alcanzar a gloria para lembrar a fazaña. En Madrid repetiuse a mesma historia de hai once anos. Entón, na tempada 2009/2010 e en Portonovo, a selección galega conquistara a súa primeira Copa das Rexións UEFA tras derrotar na gran final precisamente a Andalucía. No 2020, os nosos voltaron facer historia.

Así, e con motivo do primeiro aniversario do título, o corpo técnico da selección e unha ampla representación dos xogadores que se fixeron coa coroa nacional compartiron pantalla durante media hora para lembrar aquel encontro histórico para os nosos. Non faltaron as risas, as anécdotas e as mensaxes de optimismo fronte ao futuro.

Xogadores como Samu (SD Compostela, que aportou outros seleccionados coma Brais Abelanda, Miki ou Josiño), Iker Hurtado (Arzúa) e o resto de representantes do combinado recordaron o logro. ecg