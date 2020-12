Y 22 años después, Regina vuelve para jugar en Santiago

··· Tiene rasgos de leona, con esa melena rubia inconfundible, y se mueve en la pista con la misma garra y carácter, pero Regina también tiene su corazoncito y éste se encoge cuando se le recuerda su retorno a Santiago, donde no juega desde que se fue con 16 años, recién salida de la cantera del Compañía de María. “Espero que vengan a verme mi hermana, mi sobrino sobre todo, la gente de Lugo si al final pueden por el cierre perimetral, mi pareja, aunque mi madre no porque acaba de ser operada hace poco”, dice sin disimular su alegría. “Por lo menos me gustaría dar una vuelta por Santiago y por la Catedral que hace mucho que no lo hago”, apostilla una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto compostelano.