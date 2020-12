Tras encajar el pasado sábado la segunda peor derrota de su historia en la Liga Endesa, el Monbus Obradoiro buscará el desquite ante uno de los adversarios más complicados posibles, el Barça (domingo, 20.00 horas en Sar). Los 45 puntos de diferencia en la pista del Iberostar Tenerife (107-62) aún duelen pero no cabría mejor reacción que cambiar la imagen y sumar un triunfo ante el líder de la Euroliga. Los aficionados con buena memoria recordarán la visita azulgrana en la temporada 2013/14. ¿Y si se repite la historia?

Para los despistados: primero, el 16 de noviembre de 2013, el Obra claudicó ante el Valencia (70-102) en una derrota especialmente dolorosa. Más que los 32 puntos de desventaja, la imagen provocó que Pavel Pumprla afirmase aún sobre el parqué que si fuese abonado él habría roto su carné. “Podemos perder, pero esta imagen no se puede repetir”, se conjuró el vestuario empezando por sus capitanes, Oriol Junyent y Ben Dewar. Dicho y hecho, porque una semana más tarde el panorama dio un giro de 180 grados. El equipo santiagués maniató a un Barça impotente y lo superó por 17 puntos (77-60). Moncho Fernández reconoció que ese triunfo empezó a fraguarse con el apoyo previo de la afición, que animó al plantel tras caer ante el Valencia y llenó las gradas de pancartas en el primer entrenamiento de la semana.

Esta vez el Obra no contará con su afición en Sar, pero sí con el orgullo suficiente para recomponerse y los argumentos necesarios para ganar el domingo. “No suelo poner nada después de los partidos pero hoy hago una excepción. Hoy no estuvimos a nuestro nivel y nos han pasado por encima, mala imagen que no puede repetirse. Autocrítica y a pensar en Barcelona”, expresó Álvaro Muñoz este sábado. Términos similares a los de hace siete años.

Oriol Junyent, el mejor obradoirista aquel 23 de noviembre de 2013 (11 puntos, 8 rebotes y 16 créditos de valoración), tira de memoria. “Recuerdo silencio casi toda la semana, gente muy concentrada y mucho trabajo porque la filosofía de Moncho nos inculca que somos un equipo orgulloso. Podemos tener un día malo y el rival uno bueno, y que te metan una paliza, pero somos orgullosos e intentamos aprender de los errores para desquitarnos lo antes posible”, explica el catalán. Reconoce que, como capitán, aquella semana aleccionó a los más jóvenes para evitar repetir errores y quitarse la espina en el primer intento.

“El Barça estaba muy fuerte, era temible, pero nosotros salimos a morder. Además era el segundo partido seguido en casa y no queríamos defraudar a la afición otra vez. El partido fue igualado pero en un momento nos fuimos a base de una defensa dura. Tomic no estuvo cómodo en ningún momento”, recuerda el eterno 15 del Obradoiro.

MALA DINÁMICA. El equipo compostelano encadena cinco derrotas en la Liga Endesa, aunque Junyent admite que los problemas físicos hacen daño y receta dejar a un lado el bache de resultados. “Las lesiones están lastrando, que además vienen juntas. Pero el de esta temporada es uno de los mejores equipos que ha tenido el Obra y lo están haciendo genial. Tienen una mezcla de gente joven y veteranos y van a dar mucho que hablar”, augura el exinternacional español.

Ningún jugador local de aquel encuentro repetirá este domingo, pero sí el visitante Álex Abrines, mientras en los banquillos se mantiene el cuerpo técnico obradoirista, que cumple su undécimo curso en el club. En el Barça es el primero de Sarunas Jasikevicius, a quien Oriol conoce bien aunque no llegó a coincidir con él en el Palau. “Saras tiene una filosofía de ganador y les inculca a sus jugadores pelear y ganar. Tienen un grandísimo equipo, quizá mejor que el de los últimos años”, admite el exjugador catalán. Pese a todo, la historia demuestra que batirles es una misión posible.