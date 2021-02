Y tras 539 minutos, el Deportivo volvió a celebrar un gol

El Deportivo puso fin este domingo a la peor sequía de goles de su historia en Liga, tanto en Primera División como en Segunda y Segunda B, categoría en la que compite esta temporada.

El conjunto coruñés dejó en 539 minutos el tiempo que estuvo sin ver portería, desde que Borja Galán anotara ante el Celta B (1-2) en el minuto 27 del partido del pasado 13 de diciembre, hasta el tanto que José Alonso Lara ante el Guijuelo a los 26 minutos (1-0).

Fueron cinco encuentros consecutivos sin marcar y el Deportivo no solo cortó su sequía de goles, sino también la de victorias, ya que había enlazado siete partidos de Segunda B sin ganar.

Si se incluye la Copa del Rey, la marca sería aun peor, con un total de 644 minutos sin ver portería, ya que habría enlazado seis partidos sin goles, desde que Héctor Hernández marcó ante El Ejido 2012 a los 13 minutos del encuentro del 17 de diciembre en Copa del Rey hasta el de este domingo frente al Guijuelo.

En todo caso, es el récord (negativo) del Deportivo de minutos sin ver portería en las tres principales categorías del fútbol nacional.

El peor registro se remontaba a la temporada 2017/18, entonces en Primera División, cuando alcanzó los 529 minutos sin celebrar goles (entre las jornadas 22 y 27, cinco partidos seguidos).

En Segunda B, a la que bajó el pasado verano, el Deportivo había firmado mayor sequía de goles en la temporada 1980/81 con tres partidos sin marcar: ante la Cultural Leonesa, el Racing de Ferrol y el Celta y rompió la racha ante el Logroñés (2-1) con un gol de Muñiz que dejó la marca en 316 minutos sin anotar.

Primer triunfo de la era Barrera. El propio técnico Rubén de la Barrera, que también logró frente al Guijuelo su primera victoria al frente del cuadro herculino, se refería en la sala de prensa tras el partido a las muchas oportunidades de las que dispuso su plantel para marcar, aunque también se fallasen muchas. “Lo comentábamos antes del partido. Los últimos 20 meses, si mal no recuerdo, el Dépor no había ganado por más de un tanto. Hay partidos cerrados, a cara de perro. Dentro de unos días, si todo esto logra continuidad, diré que esas ocasiones hay que cerrarlas. No se cerró, pero es un resultado merecido”, enfatizó el entrenador.

Miku, en la enfermería. Por otra parte, los Servicios Médicos del club confirmaron que Miku sufre unas molestias en la musculatura aductora derivadas de una sobrecarga. Así pues, el delantero estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia, para iniciar posteriormente su proceso de readaptación física y, en función de su evolución, incorporarse al trabajo de grupo.