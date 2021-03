“Ya que nos colamos en la fiesta, ahora vamos a bailar”

Logró el CD Estradense el pasado domingo un objetivo que no se planteaba en el inicio de la competición. El equipo que entrena Alberto Mariano venció ante su público el triunfo sobre la UD Ourense, acabó cuarto el subgrupo 1B de la Tercera División gallega y con ello se aseguró, que no es poco, estar el próximo curso en la Tercera RFEF. El técnico es un hombre feliz: ¿Y ahora, qué toca?, se le pregunta. Su respuesta ingeniosa: “Ahora que nos hemos colado en la fiesta, habrá que bailar”, dice.

¿Qué sensaciones tiene después de lograr el éxito?

Hombre, primero de alegría. En una temporada tan difícil como ésta, hacer un resultado tan bueno e inesperado... a todos nos llena de alegría y de orgullo. Tampoco voy a engañar, un poco de alivio también, que meterse en el grupo de abajo, con los equipos que han quedado entre esos doce... la salvación va a estar muy cara. Entonces, muy contentos porque hemos cumplido un objetivo, y también aliviados porque en una temporada como ésta quedarse en Tercera no es fácil.

-En la línea de salida, el Estradense contaba más para estar en el grupo de los seis últimos que en el de los seis primeros...

Eso seguro. Fíjate que equipos se han quedado atrás: equipos como los de Ourense, como el Barco, con presupuestos muy altos y con miras de subir a Segunda B (Segunda RFEF) en un año como éste que también te da una buena posibilidad para hacerlo.

Cuál ha sido la clave del éxito?

Nosotros siempre fuimos prudentes, y a la vez ambiciosos. Pero claro, si alguien tenía la responsabilidad de meterse en la pelea por el ascenso seguro que no era el Estradense, era mucho cambio.

Y ahora, a luchar. Está complicada la cosa, como siempre, y también como siempre lo está para todos y hay mucha igualdad.

Al arrastrarse los puntos de la primera fase, el Racing Villalbés tiene una ventaja sobre todos, ocho y nueve puntos más que los demás y es evidente, una plaza para luchar por el ascenso a Segunda RFEF debería ser para ellos. Y por la otra vamos a pelear los otros cinco equipos, que estamos en tres puntos. Es lo mismo: seguimos siendo ambiciosos, nos ha salido bien mirando el resultado de cada fin de semana y vamos igual: a mirar el resultado del partido contra el Silva, después el siguiente y... Dios dirá. Vamos a pelearlo, evidentemente: primero por nosotros mismos, pero también por el escudo, por la afición y por la posibilidad de jugar un play-off de ascenso, que esta entidad no ha tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Entonces, por nosotros no va a quedar, es la verdad. A por el próximo partido, después el otro, y si nos da, fantástico;, y si no, que no haya quedado nada en el tintero.

Como dice usted, ‘ya que nos hemos colado en la fiesta, pues ahora vamos a bailar’.

(Risas). Correcto, correcto. Es que ir a la fiesta para mirar a los demás, pues no lo veo, la verdad.

¿Cómo fue el partido contra la UD Ourense? ¿Muy tenso?

Fue igualado. La realidad es que sí que ellos daban la sensación de llegar más con juego directo, a través sobre todo de Hugo García; pero miras las estadísticas y nosotros tenemos un 62 % de posesión, trece acercamientos a la portería por seis del Ourense, tenemos dos buenas ocasiones en la primera parte y ellos tienen una muy buena... yo creo que fue parejo, el típico en el que el primero que acierte lo tiene muy a mano porque las piernas pesan. No fue el típico partido nuestro en el que tenemos fluidez al circular el balón, seguramente las condiciones emotivas del partido no lo favorecían.

Casi imposible no estar tenso, y más una plantilla joven.

Claro, claro. Nosotros tenemos tres o cuatro futbolistas veteranos en la plantilla, pero la mayoría son jóvenes, son sub-23, no habían jugado este tipo de partidos en categoría senior y había que jugar un poquito con eso también. Intentamos que las cosas que las cosas que teníamos que hacer en el partido fueran fáciles, de entender y de ejecutar, intentar no meternos en situaciones de peligro y esperar la nuestra, que durante todo el año hemos tenido mucho gol: la portería a cero creíamos que iba a ser buena para nosotros, y así fue.

Pues a por la segunda fase, a buscar plaza para las eliminatorias de ascenso. Abren en el campo del Silva, rival directo: el Estradense tiene 31 puntos, 30 su rival.

Sí, directísimo. El Silva también he hecho una temporada muy meritoria, seguramente en su grupo quizá tampoco se contaba mucho para acabar entre los seis primeros y ahí está. Un equipo como nosotros, que está en una muy buena dinámica... a pelearlo, si podemos pescar algo allí algo habremos ganado. Sobre todo, a mí me gustaría poder pelear la clasificación hasta el final, no llegar a los dos o tres últimos partidos sin opciones. Me gustaría mantener el nivel de tensión, de entrenamientos, de partidos, de competir, y eso sería buena señal porque significaría además que habríamos hecho buenos resultados.

¿El corazón del entrenador, cómo ha quedado después de esta fase que ha sido tan atractiva... desde fuera, para los aficionados?

(Risas). Pues yo creo que ha demostrado que debe de estar fuerte, porque ha sufrido, ha tenido que bombear mucha sangre. Desde dentro lo pasamos mal, no te voy a engañar. La diferencia era grandísima de tener dos puntos más a tener dos menos, y eso sí que te mata. Pero el corazón de momento bien, y a ver si lo ponemos a prueba otra vez en la segunda fase.