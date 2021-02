Yago apunta: el Guijuelo no cae en casa desde finales de 2019

··· A las bajas conocidas de Antas, por sanción, y de Primo y Joel, por lesión, el Compos añadirá, con casi toda probabilidad, la de Hugo Sanmartín, que ayer se retiró del entrenamiento con molestias en el cuádriceps. “No pinta bien, salió cojeando del campo y creo que no contaremos con él”, explicó Yago.

··· Frente a las bajas, el técnico alertó de que tirará “del equipo juvenil, tuvimos a cuatro entrenando con nosotros” y del plantel: mostró su total confianza en que los que tengan que salir, “apovecharán su oportunidad”. Lamentó que haya jugadores sin tantos minutos, pero “en el equipo no entrenan once, son todos los que hacen que sea mejor”. Y no se quejó de no haber recibido ahora refuerzos: “A tirar con esto”.