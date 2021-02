Yago Iglesias: “Este equipo compite contra todo o mundo e non baixa os brazos”

En la rueda de prensa posterior al partido el entrenador compostelanista, Yago Iglesias, hizo hincapié en el esfuerzo y la combatividad de su equipo.

Entrega. “Despois de como tivemos a semana en canto ás baixas, o rival que tiñamos diante e o que supón o cambio de adestrador no aspecto moral do equipo, para nós era importante seguir na boa xeira. Na segunda parte gozamos de varias ocasións antes de marcar gol e cando chega o momento de facer cambios ves que o equipo deixa todo no campo. Isto é o que somos, a SD Compostela é un equipo que compite contra todo o mundo e que non baixa os brazos”.

Empate justo. “Non estivemos cómodos en ningún momento, pero pese a iso a única ocasión que xeraron foi a que acabou entre os tres paos. Tras o descanso axustamos certas cousas e a partir de aí estivemos máis cómodos, aínda que non como en partidos anteriores polo rival. É un empate meritorio e ata podo dicir xusto”.

Físico. “O fondo foise acabando. Foi unha semana convulsa, o equipo deixa todo no campo pero as forzas chegaron xustiñas ao final. Miki e Josiño entrenaron toda a semana aparte porque compartían coche con Gabri, e Bicho so adestrou dous días. Saíu ese corazón e esa fame que ten este equipo”.

Cristóbal Parralo, que no pudo estrenarse con victoria en el banquillo del Racing de Ferrol, lamentó el empate después de haberse puesto por delante en el marcador.

Dos caras. “La primera parte hemos estado muy bien, hemos presionado bien para no dejarles jugar. En la segunda parte no les dejamos la posesión y la circulación que les gusta a ellos. En los últimos quince minutos hemos vuelto a ser el equipo que queremos ser”.

Empate. “No podemos dejar que el otro equipo entre en el partido. Hubo veinte minutos con muchas pérdidas, ellos recuperaban rápido, cogieron confianza y ahí vino el empate. Me quedo con la actitud y la entrega del equipo pero tenemos que trabajar duro porque hay cosas muy mejorables”.

Contundencia. “Nos ha faltado contundencia. El gol en contra fue consecuencia de no tener el balón y de no circularlo”.

Cambios. “Pumar y Abalo tenían molestias, los cambiamos por eso, y también intentamos refrescar con jugadores que nos ayudaran a tener el balón”.

Mejorar. “A nivel futbolístico todavía tenemos que dar pasos adelante. En cuanto a compromiso, entrega y sacrificio me voy contento”.

Sabor. “No te deja buen sabor porque hemos tenido cerca la victoria y no la hemos conseguido”.