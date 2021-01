Yago Iglesias: “Este será o partido máis complicado do que levamos ata agora”

“Desde o meu punto de vista vai ser o partido máis difícil do que vai de competición, sen dúbida”. Así de claro opina Yago Iglesias, adestrador da SD Compostela, ante a visita ao campo do colista do Subgrupo 1A de Segunda B, o Salamanca CF UDS. Malia citarse mañá domingo (16.00 horas) cun rival que contabiliza un triunfo e sete derrotas en oito xornadas, Yago xustifica con argumentos unha sentenza que de primeiras podería sorprender.

O técnico branquiazul lembra que o Salamanca estreará adestrador e que reforzou a súa plantilla neste mercado, que o encontro chega un mes despois da anterior xornada de Liga e que ademais agarda unhas condicións meteorolóxicas moi adversas para este domingo. Todos estes condicionantes mestúranse para formar un cóctel perigoso.

“Non esperamos o Salamanca que viamos no primeiro tramo de competición. Teñen cinco xogadores e adestrador novo, cunha idea de fútbol distinta aos que estiveron anteriormente, e coa incógnita de cal vai ser o seu plantexamento de partido”, explicou Yago Iglesias en rolda de prensa onte. “Sabemos das súas necesidades, é un equipo que por nome, por presuposto e demais estaba chamado a ocupar postos nobres na categoría. Non é así, levan tres puntos de 24, o cal fai que estean nunha posición complicada e provoca todos estes cambios. Sabemos o potencial dos xogadores que continúan e do propio clube. É un equipo que só foi quen de gañar un partido en oito xornadas pero en todos tivo opcións”, engade o técnico.

A esta incógnita de que rival atopará o Compos mañá, súmase o temporal de frío e neve que asolaga a Península. “En Salamanca espérase unha mínima de -8 graos para o domingo e de 0 na hora do partido. Vimos fotos do Helmántico totalmente nevado e vai ser un condicionante”, advirte Yago, que confía en que o club local fará todo o posible para que o terreo de xogo estea nas mellores condicións, pero aínda así aleccionou aos seus pupilos para que viaxen ben equipados para combater o frío. “Son cousas que ao mellor desde fóra se pasan por alto ou non se lles dá importancia pero esta semana estamos insistindo moito en que hai que levar material adecuado”, subliña.

IDENTIDADE. Por todo isto, pero especialmente por non saber que adversario pode atopar mañá, Yago Iglesias insta aos seus xogadores a centrarse o máximo posible en si mesmos, como xa adiantou Sergio Pereira na súa rolda do xoves. “O que temos claro é que o domingo temos que ser o Compostela que somos sempre, se cadra aínda máis. Cando non sabes a que te vas enfrontar, cando tes dúbidas do que vai formular o rival, non queda máis que ser fiel ao que ti fas e refrendar o traballo que levamos facendo toda a temporada”, apunta.

O Compos ocupa a sexta posición con once puntos froito de dúas vitorias, un empate e unha única derrota, unha bagaxe boa malia que as sensacións son quizais incluso mellores que a puntuación. Con todo, Yago profundiza na súa consigna para o partido mostrando o desexo de seguir crecendo. “Refírome a centrarnos en nós, seguir mellorando nós. Vimos falando de que cada semana queremos ser mellor equipo. Esa é a nosa idea e niso estivemos traballando estas dúas semanas. Niso imos a Salamanca, con certas dúbidas ata o propio día de partido de que vai facer o Salamanca pero tendo claro en que cousas somos bos e intentar potenciar iso. A partir de aí, o que faga o rival esta semana ten que quedar nun segundo plano. O Compostela ten que ser o equipo que demostrou ser durante a primeira volta”, argumenta.

ÁLVARO CASAS, TOCADO. Recuperados case todos os xogadores que terminaron lesionados ou con algún problema físico o ano 2020 ante a UD Ibiza, o Compostela afronta a estrea de 2021 cunha única dúbida, a do capitán Álvaro Casas. “Hoxe xa fixo algo, queda o adestramento de mañá e a partir de aí decidiremos”, comentou onte o adestrador da SD, que non dá pistas sobre a participación do central. “Sempre nestes casos teñen a última palabra o médico e o xogador. El ten boas sensacións pero hai que pensar a medio e a longo prazo, non imos asumir riscos. Si que vai viaxar co grupo, e despois tomaremos as decisións oportunas”, engadiu Yago Iglesias na rolda de prensa.