Yago Iglesias: “Fomos un dos equipos revelación da liga”

Tras el empate a un gol contra el Salamanca en el Vero Boquete Yago Iglesias, entrenador compostelanista, lamentó no haber terminado la primera fase con algún punto más por los méritos del equipo, del cual valoró su entrega y actitud en todo momento, calificándolo como una de las revelaciones de la categoría. Por delante espera la fase de ascenso a Primera RFEF, y Yago avisa: “Imos con todo”.

Valoración. “Empate que nos sabe a pouco porque non fomos quen de dar un saltiño na clasificación para afrontar o segundo tramo da liga. Na primeira parte estivemos un tanto temerosos. Unha perda nosa acaba en gol moi cedo, como contra o Celta B. Na segunda parte volvemos ver ese Compostela con ritmo e ambición de facer gol”.

Sin puntería. “A nosa sensación neste primeiro tramo de competición é que de ter un pouco máis de fortuna o equipo podería ter feito un primeiro tramo perfecto”.

Miki, suplente. “Miki non estaba para xogar. Só adestrou venres e sábado. Unha vez máis, demóstrase o compromiso dos xogadores con este escudo”.

Temporada. “O traballo que fai o equipo demostra que somos un equipo a ter en conta non só na Segunda B, senón en Galicia, respectado. Fomos un dos equipos revelación”.

Sin refuerzos de invierno. “Un ten que ser consciente do que é o proxecto. Se non hai cartos non podes fichar. O meu papel é sacar o máximo rendemento do que hai”.

Segunda fase. “Imos con todo. O obxectivo é quedar o máis arriba posible”.

Por su parte, Lolo Escobar, técnico del Salamanca, alabó el juego del Compostela, del que dijo que es el mejor de la liga, y valoró especialmente el punto cosechado.

Partido complicado. “Ha sido un partido de los más difíciles. Creo que el Compostela es el equipo que mejor juega al fútbol en este grupo. En la primera parte nos han hecho hacer kilómetros de más y lo hemos pagado en la segunda parte. Aun así, hemos tenido ocasiones bastante claras para habernos llevado el partido, aun sabiendo lo bien que juega este equipo y lo difícil que es competir contra ellos”.

Punto valioso. “Es un punto muy valioso porque en este campo es muy complicado puntuar. Además han perdido Pontevedra y Coruxo”.

Sustituciones. “Los cambios no han sido tanto tácticos como de piernas, de refrescar y de seguir manteniendo una intensidad defensiva alta, tapando espacios, porque el Compostela los ataca bastante bien”.

Ánimo del equipo. “Lo veo espectacular, el equipo lleva cuatro partidos sin perder. Los resultados son increíbles, no hemos perdido ni contra el primero, ni contra el segundo, ni contra el tercero, ni tampoco hoy contra el Compostela. No sé si habrá algún equipo que lleve mejor línea ahora que el Salamanca”.