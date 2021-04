Yago Iglesias: “Nunca vivín algo así como adestrador”

El entrenador de la SD Compostela, Yago Iglesias, considera “inexplicable” el penalti pitado a favor del Langreo en el minuto 95 que decidió el empate entre ambos en San Lázaro (1-1). En rueda de prensa apuntó que nunca había visto algo igual como técnico.

El penalti. “Supostamente pitou man, pero só a viu el. Hai un remate na área, no minuto 5 de engadido cando non hai nada na segunda parte, unha expulsión de Roberto Baleato cando se lle di que o que fixo a falta foi Juampa... e a xogada final. Nos case 16 anos que levo adestrando nunca vivín algo así. Ves as imaxes e queda máis claro, estamos fastidiados por dicir unha palabra suave”.

Justificación. “Por máis que busco, non atopo explicación. Meterte nese charco, nesa situación, en tempo engadido... os humanos somos de evitar problemas. As imaxes son claras, o árbitro as verá”.

Futuro. “Cos tres puntos nos enganchabamos, agora imos estar tres semanas non deambulando, competiremos ata o final... pero se vas loitar por algo ou non, que sexa porque o rival foi mellor; a sensación que queda é que o que dependía de nós fixémolo e non nos deixaron”.

Bajas. “Agora perdemos a Roberto Baleato pola expulsión. Pablo Antas ten unha sobrecarga no abductor. Samu pediu o cambio no descanso, mareado. Miki tivo molestias”.