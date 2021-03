Yago Iglesias: “O Celta B tirou tres veces e dúas foron dentro”

Yago Iglesias reconoció al término del partido que empezar perdiendo por dos goles puso las cosas demasiado cuesta arriba, pero valoró la capacidad de reacción de su equipo.

Diez minutos. “Eses dez primeiros minutos o Celta B foi mellor ca nós, fixo unha renda de dous goles. Se empezar perdendo por un gol é complicado de xestionar nun partido deste calibre, con dous, aínda máis. A partir de aí o equipo foise sacudindo esa timidez, e a partir dos vinte minutos comezou a aparecer o Compostela habitual ata que pitou o árbitro”.

Efectividad. “Isto é o fútbol, hai dúas semanas nós faciamos vinte minutos bos e despois tocábanos gardar a roupa contra o Pontevedra. Hoxe foi ao revés. O Celta B tirou tres veces á portería, dúas foron dentro. Nós xeramos, tivemos ocasións claras pero non tivemos a fortuna”.

Vestuario. “O vestiario está fastidiado pero non polo obxectivo de mirar para arriba. Nós somos ambiciosos pero somos conscientes de que o obxectivo é o que é, nunca o cambiamos en función dos resultados. O obxectivo é a permanencia e quédannos dous partidos para conseguila. O vestiario está fastidido porque hoxe podiamos ter a permanencia xa feita. Quen sabe, igual en dúas xornadas cambia todo e todo pode pasar. Hai que estar orgullosos do que fai o equipo”.

Onésimo, entrenador del Celta B, valoró la victoria como un triunfo de prestigio y se congratuló de haber sido el primer equipo que se impone al Compostela en el Vero Boquete de San Lázaro.

Enchufado. “Salimos muy enchufados y hemos tenido lo que nos ha faltado el otro día. Hoy las dos primeras han sido gol pero sabíamos que a pesar de eso había partido, después de tantas jornadas sabíamos el equipo que es el Compos. Quizá no hemos tenido claridad con la pelota pero hemos sabido manejar lo que nos proponía el partido y los chicos han estado a un nivel alto”.

Salida de balón. “No hemos estado muy finos en la salida de balón, hemos perdido balones fáciles y eso nos ha complicado. La idea ha sido disputarles la pelota, a veces nos ha salido, a veces no. Por las alternativas de juego en la segunda parte hemos cerrado un partido que era complicado por la velocidad de la pelota, pero no hemos renunciado a intentar seguir haciendo daño”.

Triunfo importante. “Es una victoria muy importante por la entidad del rival y porque aquí no había ganado nadie. Esto hasta el final va a estar muy disputado con muchos equipos en pocos puntos. Evidentemente, es una victoria de prestigio, pero no hay nada conseguido, aquí ganas as cualquiera y te gana cualquiera. Queremos pelear hasta el final”.