Yago Iglesias: “Vese o horizonte con optimismo”

Rival más exigente. “O Zamora foi o equipo que máis difícil nos puxo as cousas este ano en San Lázaro. Demostrou que tiña ben estudado o Compostela, cando non tiña balón quixo destruir a certos xogadores nosos con marcas individuais. Se o Compostela non foi quen de conseguir os tres puntos foi porque o Zamora plantexou un moi bo partido”.

Empate justo. “Sen ser un partido no que estivemos cómodos no cómputo xeral si xeramos ocasións suficientes para facer gol. Isto vai de acertar. Eles, sobre todo na primeira parte, xeraron perigo, pero no cómputo global nós contabilizamos varias ocasións claras. O resultado do empate é xusto”.

Pena. “Voume co sentir de que é unha mágoa non poder sumar de tres, porque contabilizamos varias ocasións claras e non estivemos atinados. Pese a non estar cómodos puidemos gañar. Voume contento, estamos mal afeitos a este equipo, porque levamos catro anos de altísimo nivel, e nos dous últimos só perdemos un partido no Vero Boquete de San Lázaro. Mirando á segunda volta, cinco partidos na casa e catro fóra, vese o horizonte con optimismo”.