Yago: “Lo complicado sería no crear ocasiones, pero estas van creciendo”

COMPOSTELA El entrenador del Compostela, Yago Iglesias, vio determinante la entrada del coruxista Álex Ares. “Los 60 primeros minutos, hasta la entrada de Álex Ares y que Míchel cambia el dibujo, estuvimos muy bien y tuvimos ocasiones claras para adelantarnos. Nos queda ese sabor amargo de no haber sacado los tres puntos pero teníamos delante un muy buen equipo”, afirmó tras el partido.

“El Compos fue el equipo que solemos ser, con posesiones largas e intentando someter al rival con un buen posicionamiento en el campo y de líneas de pase. Quitando los últimos veinticinco minutos de partido creo que estuvimos bien, y cuando el Coruxo vino arriba estuvimos bien defensivamente”, valoró el técnico.

Este es el tercer partido de la SD sin ver puerta, pero Yago no está preocupado. “Lo complicado sería no generar ocasiones. Las ocasiones van creciendo pero la eficacia no. Pero es otro partido con portería a cero, otro punto. Hay que adaptarse a la velocidad física y mental, tienes que decidir en menos tiempo”, expresa.

Yago también defendió su modelo: “Nuestra idea sigue patente y creemos que es adecuada en la categoría y que se puede hacer sin ningún tipo de problema”. ECG