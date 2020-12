Yago: “Si nos lo creemos nos podemos estar equivocando”

El Compostela cuenta las horas para una nueva jornada de liga aislándose de los elogios. Mañana recibirá al Zamora (19.00 horas) con el recuerdo de la victoria ante el Celta B por 0-3 todavía en la mente, pero consciente de que el único camino para seguir adelante es la humildad.

“Una frase que llevo grabada a fuego es que el halago debilita. Nuestra base es el trabajo, y en el momento en que nos lo creamos un poquito nos podemos estar equivocando”, avisa el técnico compostelanista, Yago Iglesias.

El preparador santiagués apuesta por afrontar estos momentos con los pies en el suelo, a sabiendas también de que “el fútbol es muy cambiante. Llevamos cuatro años a un nivel altísimo, en los que ganamos más que perdemos. Eso en deporte es dificilísimo y este equipo lo está consiguiendo”, pero “malos partidos los habrá. Nuestra base es el trabajo, la ilusión y la humildad. Y cada lunes preparamos el siguiente paso para seguir en la cresta de la ola, que es donde estamos ahora”.

El próximo visitante en el Vero Boquete será el Zamora, un equipo que “tiene grandes similitudes con nosotros. Viene de Tercera, mantiene muchos jugadores del bloque del año pasado, pero con pasado en Segunda B”, apunta Yago. “Empezó la liga realmente bien, hubo un período de tres o cuatro semanas que no fue capaz de ganar y la semana pasada volvió a la senda de la victoria”.

Si bien el cuadro dirigido por David Movilla es un recién ascendido, sobre el papel y, sobre todo, a nivel económico su naturaleza responde a la de una entidad de peso en la categoría. Pero aunque importante, el balón no se mueve al son del dinero, y eso ya lo demostró el Compostela ante equipos como Deportivo o Pontevedra. “Sabemos lo que somos, a lo que podemos aspirar a nivel económico, pero también sabemos lo que somos capaces de hacer a nivel deportivo. Eso nos sirve de fuerza para seguir siendo mejor equipo semana a semana”, declara Yago.

En palabras del técnico, analiza a su rival como un equipo capaz de adaptarse a múltiples escenarios dentro de un mismo partido. “Los equipos top son los que manejan distintos recursos. El fútbol no solo es atacar y defender, también están las transiciones, el balón parado, distintos momentos de partido, jugar con el marcador... El Zamora, como la gran mayoría de los equipos de la categoría, maneja todo esto”.

Yago aguarda a un equipo que pelee la posesión del balón, pero también avisa que el conjunto zamorano es capaz de jugar igualmente cómodo sin él: “Su plan inicial es ser protagonista con el balón, pero también tiene muchos recursos con espacios, gente rápida arriba. Sobre todo destacaría el colectivo, es un equipo con todas las letras, un grupo. Somos dos equipos con una idea muy similar”.

AFICIÓN. El sábado las gradas del Vero Boquete acogerán a un millar de abonados del Compostela, en el que será el verdadero reencuentro tras el ascenso. “Estamos deseando que llegue el sábado. Espero una muy buena acogida por parte de la afición, espero que reciban al equipo como se merece. Han pasado muchísimos meses, no siendo contra el Pontevedra, que hubo 150 agraciados; este va a ser de verdad el primero en que entre la gente. Va a ser el primer partido en que la afición vea a su equipo en la nueva categoría, deseada por todos desde hace mucho tiempo”, apunta Yago. “Espero y deseo que la gente se haga sentir y que de verdad demuestren que tienen ganas de fútbol”, añade.

Además de ser especial por la afición, el choque también podría traer como regalo una dosis extra de tranquilidad para irse al parón de Navidad alejado de los puestos de peligro. “Esto va de meter millo no hórreo”, recuerda Yago. “No es un partido trascendental, porque no lo es, con una clasificación tan agrupada, pero sí es importante para irnos al parón de Navidad y, sobre todo, para afrontar el partido de la semana que viene (de Copa), de otra manera”. Por eso, y como no podía ser de otro modo, el único objetivo es ganar: “Dentro de lo malo que fue este 2020, para la familia de la SD Compostela fue un año bueno, y finalizarlo con una victoria en el primer partido con afición sería un subidón anímico”.

Yago también elogió la actitud de todo el colectivo. “Aunque sean gente que lleva mucho fútbol encima están abiertos a todo, dicen que sí a todo, y eso es de lo que más orgulloso estamos el cuerpo técnico”, dijo.

Hugo, que se someterá a una resonancia mañana, y Sergio, bajas ante el Zamora.