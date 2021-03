“Yo buscaré ganar. No hay vías buenas y malas”, dice Luis César

Luis César Sampedro, nuevo entrenador del CD Lugo, aseguró en su presentación que si ha regresado al conjunto gallego, con el que logró la mejor clasificación de su historia en Segunda División a mediados de la década pasada, es por que le fue “bien”.

“Es un momento bonito. Cuando tienes la posibilidad de volver a un club en el que trabajaste es porque te ha ido bien, por eso es una satisfacción y alegría volver. Quiero dar lo mejor de mí, sacar lo mejor de cada jugador y que el Lugo quede lo más arriba posible”, comentó en una rueda de prensa telemática en el Ángel Carro junto al presidente del club.

Luis César indicó que conoce a la plantilla “a nivel futbolístico y humano” y recordó que en el fútbol “no hay pócimas mágicas”. “Buscaré ganar. No hay vías buenas y malas, cada uno usa las herramientas como cree oportuno. Se verá lo que intento hacer. Quiero que mi equipo sea mejor que los rivales”, señaló.

El técnico indicó que los entrenadores son “como una montaña rusa” a la que le puede ir “bien, regular o mal” y dijo que durante “este tiempo” sin entrenar, desde que fue destituido la temporada pasada por el Deportivo en las vacaciones de Navidad, se centró en “aprender cosas y buscar ideas, métodos y más material para progresar” y “crecer en todos los aspectos”.

El preparador gallego advirtió de que intentará confeccionar un Lugo “estable”, con jugadores que sean “expertos en olvidar” el último resultado, sea bueno o malo, y se centren en “trabajar”.

Destitución. A su lado, el presidente Tino Saqués, consideró que “regresa” al equipo “uno de los entrenadores que mejores números ha obtenido en el Lugo” y justificó la destitución de Nafti por los resultados y también por “comportamientos y la forma de trabajar en el día a día”.

“Entendíamos que no se estaban encontrando soluciones a esa dinámica de resultados y de juego del equipo, que no se estaba aprovechando el potencial de los jugadores. Estamos con seis puntos por encima del descenso pero sabemos cómo es la Segunda de exigente y en nada, si no había un cambio de dinámica, podíamos estar metidos en el limbo”, comentó.