“Yo firmaría quedar último hasta los Juegos y sacar una medalla olímpica”

Enfoca ya un nuevo curso después del último Europeo, en el que terminaron en el decimotercer puesto, cuando ustedes mismos esperaban estar más adelante. ¿Qué ocurrió?

Yo este Europeo nunca me lo he puesto como un objetivo. Era una regata que teníamos que remar porque era la única que había este año y era importante remarla para no perder el estímulo competitivo, pero no era un objetivo importante. La verdad es que entrenamos bastante bien, el error no vino por ahí, sino que después no llegamos a competir bien del todo. En la eliminatoria no nos supimos entender muy bien mi compañero y yo, fue una regata muy dura y realmente llegamos a la repesca muy, muy cansados. No conseguimos repescar el campeonato y nos fuimos a la final C. Fue un palo muy gordo porque estábamos manejando unas velocidades bastante buenas, pero en competición no nos supimos encontrar. También ha sido un año muy largo, con bastantes altibajos y demás, y por ahí se puede achacar el resultado. El trabajo no fue malo pero no siempre puede salir todo bien.

Imagino que de este resultado podrán sacar algún aprendizaje.

Lo que más podemos sacar en claro de este campeonato es que al nivel que competimos las diferencias son muy pequeñas y el más mínimo despiste hace que la balanza se decante para el rival. De cara a los Juegos en lo que tenemos que fijarnos y aprender es que a ese nivel si fallas una palada ya vas medio barco detrás y ya estás fuera. Y también que no nos podemos despistar en ningún aspecto, tanto en la comunicación como en todo.

El confinamiento también habrá partido demasiado la preparación.

Está claro que sí, entrenar en casa durante tres meses se hizo muy complicado. Otros compañeros sí fueron capaces de cumplir el plan de entrenamiento a rajatabla, pero yo no fui capaz de exprimirme como me habría exprimido en una situación normal y esos tres meses se han notado mucho en la carga de entrenamiento a final de año.

Después del Europeo y de cara a la selección definitiva para competir el próximo verano en Tokio, ¿teme que pueda haber alguien que haga correr el bote más que usted y Manel Balastegui?

Sé que a mucha gente esto sí le va a producir dudas, pero dentro del equipo estamos tranquilos de que este resultado es algo anecdótico, algo que nos va a servir para aprender y que no nos va a influir para nada el año que viene. Nosotros no estamos preocupados porque el barco no corra ni por el campeonato, simplemente no tuvimos el día, salió mal, no conseguimos remontar y ya está. Somos humanos, todos tenemos derecho a tener un día malo, y de cara a los Juegos tenemos clarísimo que no va a pasar lo mismo. Sabemos dónde fallamos, pues ahora sabemos cómo evitarlo.

¿Cree que a consecuencia de este resultado van a estar más vigilados por la Federación en el camino hasta los Juegos?

Después de este resultado seguramente tengan más ganas de echarnos mano, por así decirlo. Seguramente sí tengamos pruebas y demás. Me imagino que como siempre, el trail de primavera será el punto de partida y si alguien está a nuestro nivel poder probar en el doble (scull).

Cuando contactamos para concertar esta entrevista se había propuesto regresar conduciendo desde Girona a Moaña. ¿Era una forma de desconectar?

Yo siempre suelo hacer ese viaje, que es de Bañolas a Moaña, que diría que es el punto más lejano de la península, son más de 1300 kilómetros. Siempre se me suele hacer bastante largo el camino, y ya que estaba de vacaciones y no había tenido oportunidad de viajar nada durante todo el año me hice una ruta. La hice por tramos: de Girona a Andorra, donde estuve un día. De Andorra fui a San Sebastián, y de allí a Zarautz, donde comí en el restaurante de Arguiñano, que era una cosa que tenía bastantes ganas de hacer. Después me fui a los Lagos de Covadonga, y de ahí, a casa. Estuvo bastante chulo, la verdad.

¿Cómo han planificado la preparación hasta Tokio 2020?

Ahora vamos a empezar en Sevilla. Después, antes de Navidad tendremos una concentración en Sierra Nevada, y otra en Portugal que aún se está barajando si se hace o no. Ahora mismo está todo un poco en el aire, no sabemos lo que vamos a poder hacer y qué no, lo mejor es ir día a día y no pensar qué voy a hacer el mes que viene porque en función de cómo evolucione todo a lo mejor no se puede hacer nada.

¿Qué significó el aplazamiento de los Juegos para alguien que iba a vivirlos por primera vez?

A mí me mató. Fue un golpe bastante duro. Estábamos confinados, pero Manel y yo somos personas muy optimistas. Todo el mundo nos decía que se iban a suspender, pero nosotros nos autoengañábamos pensando que sí se iban a celebrar. Cuando nos dijeron que no se iban a hacer yo estuve una semana que no sabía qué hacer de mi vida, me quería tirar por el balcón. Llevábamos desde septiembre entrenando genial, el barco iba superrápido, veníamos de una concentración que había salido muy bien, los dos acabábamos de hacer récord personal en el ergómetro... estábamos como toros, y de repente fue un palo bastante grande. Pero viéndolo con perspectiva realmente nos puede venir hasta bien.

Está claro que por su juventud y con un año más por delante, aunque no sean las mejores condiciones para entrenarse o competir, va a aportarles una mayor madurez.

Es lo único positivo que le puedo sacar a todo esto, que vamos a tener un año más para crecer como deportistas y a nivel físico también pegaremos una mejora importante. Manel tiene 21 años, yo tengo 23 y todavía tenemos un margen importante de mejora de cara a los Juegos. Si somos capaces de aprovecharlo bien nos beneficiará.

¿Qué retos se marcan en su hoja de ruta hacia la cita olímpica?

Yo desde el momento en que nos clasificamos para los Juegos Olímpicos ese es el único objetivo. El resto son pasos, competiciones que hay que ir haciendo, que vienen bien de cara a los Juegos, pero mi único objetivo son los Juegos. Firmaría quedar último en todas las regatas que tenga hasta los Juegos y sacar una medalla en los Juegos Olímpicos, sin lugar a dudas.

Solemos caer en una comparación recurrente entre el remo y el piragüismo, y a nivel de resultados sigue habiendo una diferencia enorme. ¿Qué debe cambiar?

Siempre hay cosas que mejorar. Dentro de lo que cabe las cosas se están haciendo bien en cuanto a entrenamientos y demás, más que nada por el cambio que ha pegado la Federación en unos años. Se ha pasado de no clasificar ningún barco para el Mundial a clasificar tres. Por ahí no nos podemos quejar, creo que se está haciendo un buen trabajo a nivel deportivo.