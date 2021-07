Zurbriggen promete “energía y carácter” para el Obradoiro

Cinco de los jugadores del Monbus Obradoiro 2021/22 nacieron en 1997, pero por meses el más joven del plantel será Fernando Zurbriggen, que cumplirá 24 años en octubre y saldrá por primera vez de Argentina para debutar en la Liga Endesa. A la espera de confirmar qué se encontrará, el base señala que ha recabado referencias positivas acerca de su nuevo club y promete aportar sus virtudes al servicio del grupo, con la energía y el carácter por encima de todas.

“Me considero un jugador de energía y carácter, que puede brindar un rigor físico distinto partiendo desde el lado defensivo. Por otro lado, tanto el entrenador como mis compañeros son gente con mucha experiencia y sé que me van a brindar muchos conocimientos que podrán ayudarme a crecer como jugador y como persona”, admite Zurbriggen en declaraciones facilitadas por el Obra, las primeras que realiza tras la confirmación de su fichaje.

Pese a su juventud, el jugador de Santa Fe llega avalado por su trayectoria en la Liga Nacional de su país, en la que se coronó como el último MVP de la fase regular al promediar 15,7 puntos, 5,6 rebotes, 6,6 asistencias y 1,5 recuperaciones de balón en casi 28 minutos por cada uno de los 40 encuentros que disputó con Obras Sanitarias. Internacional absoluto con la Albiceleste, Zurbriggen no olvida que necesitará un proceso de adaptación pues afronta la experiencia con una mezcla de “alegría y desafío”. “Creo que va a ser una temporada de muchísimo crecimiento personal dentro y fuera de la pista. Llevo algunos años pensando en dar este paso y no puedo estar más contento de hacerlo realidad”, reconoce. Firma por cuatro campañas.

CONSEJOS. El base explica que eligió al Obra por varios motivos. “Hay más de un factor, comenzando por todas las buenas referencias que obtuve al consultar con entrenadores y jugadores argentinos. También por las características de juego del equipo y por la seriedad de los proyectos del club. Es un combo que me seducía mucho”, aduce.

Entre esos consejos, Zurbriggen destaca los de Maxi Stanic, base del Obra 2009/10. “Hablé con Moncho y con algunos exjugadores ACB argentinos, incluso con Maxi Stanic, que me dio muy buenas referencias. Él me conoce desde que comencé a jugar profesional y me dijo que era el sitio indicado. Otro tema es que todas las personas con las que hablé me nombraron una cálida afición y debo admitir que eso me encanta. Con respecto al equipo, he visto varios partidos y la forma de jugar ayudó en mi decisión”, sentencia.