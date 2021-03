“Aún hay el estigma de que sin un hombre nosotras no vamos a poder cargar solas al fallecido”

“Cuando se trata de ir a recoger a un fallecido, si hace falta, vamos dos mujeres y no tenemos ningún problema”, explica Katy Romeu, trabajadora en el tanatorio de Padrón que se considera afortunada de trabajar en uno de los pocos centros donde las mujeres tienen representación en este campo: “Somos seis mujeres frente a cuatro o cinco hombres”.

Considera que, en esta profesión donde a veces es necesaria la fuerza física, “muchas veces sigue habiendo ese estigma de que si no hay un hombre con ellas tiene que ir alguien para ayudarlas porque seguramente no puedan solas”. “Pero, lo cierto es que al final solucionamos siempre”, asegura, orgullosa, la profesional.

Pese a todo, aunque sigue siendo una profesión mayormente representada por los hombres, Katy asegura que “se está notando que cada vez participan de ella más mujeres también, lo vemos con el tema de las prácticas y los cursillos”.

El tema del coronavirus les ha afectado sobremanera en su día a día, ya que “ahora está habiendo bastante más trabajo que antes”, de hecho, en esta tercera ola “hay mayor carga que en la primera”, porque está habiendo más fallecidos en su localidad.

Y es que, tal y como explica Katy, aquí no solo recibimos a fallecidos a causa directa del COVID, sino también a aquellos que han perecido “como consecuencia del retraso de citas e intervenciones médicas”. Por ejemplo, hace referencia a “operaciones programadas que por irse dejando debido a la pandemia acabaron agravando sus consecuencias”.

Y eso deriva también en el problema de que, aunque sabes que algunos de los fallecidos que recoges han pasado el coronavirus, no sabes si lo han tenido también sus familias o si lo tienen. “Se lo preguntas, pero no te tienen por qué decir la verdad”, reflexiona Katy, que asegura que, “cuando a nosotros nos mandan protegernos y desinfectar tanto o más que antes, por algo es”.

En este sentido, demanda “más medios” de los que actualmente disponen. Y es que, “no estamos teniendo muchos más de los que nosotros mismos ponemos”. Tanto es así que afirma que, en este proceso de vacunación “somos un colectivo del que siempre se olvidan”.

No es que estén en segundo plano de cara a la inmunización, “sino en tercero o cuarto todavía”, ya que, “en nuestro caso, ni siquiera se han planteado el vacunarnos en X tiempo como colectivo, sino que entraremos en nuestros correspondientes grupos de edad junto al resto de la población”. Y todas ellas, jóvenes, prevén que todavía tendrán que esperar bastante hasta que les toque su turno.

Esto es algo que no terminan de entender, pues “no es muy normal, porque nosotros también estamos en primera línea de contacto con casos de coronavirus y todas tenemos una familia, con la que intentas no relacionarte mucho, sobre todo si tienes en casa a gente mayor, porque aunque te protejas no quita que en un descuido te puedas contagiar”.

Además, lo que más les está costando sobrellevar en estos tiempos son los aforos. “Aunque nosotros lo hacemos por bien hay mucha gente que se encara con nosotros, cuando solo estamos evitando que nos confinen a todos por contacto con algún positivo”, incide Katy.