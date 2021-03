CCOO: “No nos callarán en ningún día”

COMPROMISO. Los sindicatos UGT y CCOO reivindicaron ayer la igualdad y los derechos de las mujeres en un atípica celebración del Día Internacional de la Mujer. “Ni este 8M (por ayer) ni en otros días, a las mujeres, y en concreto a las mujeres de CCOO, no nos van a callar. No nos callarán ni el ocho ni el nueve ni el diez ni el once. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres”, afirmó la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco. EFE