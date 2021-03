Clun reúne en un video a Mulleres de Seu punteras

AMES. La recién creada Asociación Mulleres de Seu –de la cooperativa CLUN, con sede en Ames– celebra el Día Internacional de la Mujer reuniendo en un audiovisual a una veintena de voces femeninas que fueron referentes en la trayectoria del grupo. As Nosas Mulleres de Seu es el título de este vídeo homenaje a la mujer empoderada, en el que tienen cabida representantes de diversos ámbitos como el institucional, empresarial, formativo, cultural, deportivo o de la ciencia. “Todas elas, as nosas embaixadoras, son as protagonistas, xunto coas socias de CLUN, compañeiras e amigas que constitúen a nosa verdadeira alma e fan posible cada día a boa saúde deste proxecto nacido hai oito anos e que mira a un futuro prometedor“, según su presidenta, Carmen Rodríguez (foto). Desde enero, Mulleres de Seu dio un salto cualitativo constituyéndose como asociación. m. O.