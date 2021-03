“En las residencias aún predomina el trabajo femenino, por la sensibilidad”

“Los ancianos de la residencia están algo asustados, pero allí están como en una burbuja y se evaden de la realidad que hay fuera, por momentos incluso olvidándose de ella y de que existe este virus que nos está afectando a todos”, comenta Yénifer Bernárdez, cuidadora y asistenta social, además de graduada en Administración y Dirección de Empresas por la USC, que en plena pandemia ingresó a trabajar en una residencia de Santiago.

Pese a haber encaminado su trayectoria profesional, en un inicio, por el mundo de la economía, “cuando estaba terminando la carrera me di cuenta de que me hacía falta trabajar y empecé en ayuda a domicilio, y descubrí que me gustaba el trato con las personas mayores”, así que “no lo dudé cuando, tras acabar el curso de asistente en enero vi esta oportunidad”.

En su residencia “somos unas 12 mujeres trabajando y solo dos hombres, un enfermero y el jefe”, y Yeni considera que “en el mundo de los geriátricos todavía predomina mucho el trabajo femenino”. En su caso, la atención y “la sensibilidad” que tiene que mostrar hacia estas personas en tiempos de pandemia es total y diaria. “Somos el contacto que tienen para estar entretenidos y tenemos que calmarles porque no dejan de estar aislados de sus familiares”, explica Yeni. De hecho, muchas familias incluso toman la decisión de ingresar a sus seres queridos en estos centros porque los ven más seguros y tienen miedo de que se contagien fuera.

“Tenemos que practicar cada día la escucha activa y tener mucha empatía con ellos, hablar sobre sus vivencias, sobre cómo se sienten...”, indica la profesional, que está deseando “que las cosas mejoren para que puedan recibir más visitas de sus familiares”.

Asimismo, los protocolos antes de entrar cada día a trabajar ahora que ha comenzado la pandemia son mucho más exhaustivos y rigurosos. “Tenemos que tomar todas las precauciones posibles”, incluso fuera de la propia residencia, este especial cuidado es algo que también trasladas al plano personal: “tratas de no acudir a lugares en los que haya mucha aglomeración y yo, por lo menos, mientras estén así las cosas, tampoco tengo pensado ir a bares”.

Yeni considera que el suyo está más visto como un trabajo para mujeres porque “quizá a las ancianas les cuesta más que un chico joven o sin ser joven les asee, por ejemplo; sin embargo, en el caso de los hombres esto ya es más indiferente, porque un hombre mayor no tiene tanto reparo”. Pese a todo, afirma que “cada vez hay más hombres dentro de la profesión y eso también es bueno”, al igual que debe hacerse en el caso de los puestos de más responsabilidad, “donde se sigue observando que la mayoría son hombres y es necesario romper los techos de cristal”.