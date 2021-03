“En plantilla somos cuatro mujeres y 49 hombres, pero nos ayudan a conciliar”

“Soy conductora de ambulancias de transporte no urgente y en mi zona de trabajo, la del Barbanza, somos 53 trabajadores en plantilla: 49 hombres y solo cuatro mujeres”, explica Olalla..., sanitaria que lleva casi seis años trasladando a pacientes de diálisis de la zona, pero que previamente, ya se había dedicado, desde octubre de 2007, al sector de las urgencias como parte del 061 en A Gudiña. Natural de Ourense, su trabajo la ha obligado a trasladarse a Rianxo, localidad que le queda más a mano. “Mi hijo ya ha perdido toda la ourensanía”, comenta entre risas, aunque dejando notar cierta pena.

Su día a día puede resultar complicado para la conciliación familiar, sobre todo teniendo en cuenta que es una familia monoparental y con un niño en edad adolescente que, hace tan solo unos años, necesitaba de atención continua y no podía quedarse solo. “En la zona del Barbanza trabajamos, en concreto, cuatro compañeros, dos de mañana y dos de tarde, y nos vamos turnando”, indica. Los turnos, sobre todo el de mañana, son duros: “empezamos a las 5.30 y acabamos a las 15.00 h, o empezamos a las 13.30 y acabamos a las 21.00h”, por lo que “vas compaginando como se puede”. Ahora que el niño ya es más mayor, “ya se levanta a las cinco cuando yo me voy y ya se prepara él luego para ir al colegio, a veces incluso me tiene echa la comida cuando vuelvo a casa”.

Dentro de su profesión, en la que asegura que “ahora está empezando a haber más mujeres”, nota la “protección” entre unas y otras. Además, asegura que, “laboralmente, tratar con hombres se lleva muy bien, porque suelen ayudarnos y cubrirnos si tenemos que ir al colegio o al instituto a recoger a los niños, nos cambian los turnos incluso”. En eso, “también la empresa es bastante conciliadora”, incide. Algo que valora sobremanera, ya que es consciente de que esto no siempre sucede.

Desde que comenzó la pandemia, su trabajo ha cambiado “mucho” y en muchos aspectos: “ya no puedes llevar a tanta gente en un solo viaje, por lo que tienes que hacer más, tienes que mantener las distancias con ellos, las medidas de seguridad y de protección... Si antes tenías higiene, ahora mucho más”. Y también es por eso que “siempre estás con miedo”, porque sabes que estás expuesta a “riesgo”, así que “llegas a casa y no te acercas ni a tu familia ni al niño sin haberte dado primero la ducha, quitarte la ropa y desinfectarte”.

De cara al trato con los pacientes que traslada, echa “mucho de menos” no poder saludarlos, “les coges tanto cariño que es muy duro ahora no poder abrazarlos y tener que ser más distante con ellos”. Además, “al vivir en contacto con el COVID día a día te das cuenta realmente de lo que hay” y “le coges mucho respeto, porque al principio escuchabas que era una gripe, luego un catarro, y yo empezaba a ver cómo iban subiendo los ingresos y como se llenaban las ucis”.

En este sentido, explica que incluso “te duele más cuando escuchas a gente que todavía dice que es mentira y que no se van a vacunar”. “A mí ya me pusieron la primera dosis, en breve me van a poner la segunda y por mí que nos pongan las que sean necesarias”, fomenta.