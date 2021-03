“Mi marido limpia en casa, pero que limpien de profesión hay pocos hombres”

“Al trabajar los dos, mi marido me ayuda mucho en casa, tanto para poner la lavadora como para hacer la comida, lo que pasa es que todavía hay profesiones en las que a los hombres le da más reparo entrar”, asegura Clara Platas, limpiadora en una residencia de mayores. En su equipo de trabajo “solo hay tres hombres: uno de mantenimiento y dos auxiliares; el resto somos todo mujeres”.

Su día a día ha cambiado de manera notable a raíz de la pandemia, ya no solo en el plano laboral, sino también en el personal. “Con el tema del coronavirus ahora la limpieza es mucho más complicada y a fondo, porque tienes que desinfectar a fondo todos los días, tener más cuidado y seguir las pautas que te indican”, explica.

Incluso los productos con los que lleva trabajando toda la vida, desde que salió del colegio y se puso a trabajar “han cambiado, por ejemplo, ahora usamos otros para limpiar el suelo en profundidad”. Además, ahora trabajan solo con la mascarilla, pero hubo un tiempo en el que, “cuando todo comenzó y no se sabía bien cómo iba la cosa, usamos también pantalla”.

Y es que su relación con los ancianos es continua. “Los que están encamados ya están en la habitación cuando entras a limpiar y los que no siempre están por allí preguntándote qué tal te va todo o cosas sobre el virus, que la mayoría están muy informados a través de la tele”, explica Clara, que indica que “se les nota la preocupación y que echan de menos a sus familiares, sobre todo antes, cuando no tenían visitas aún”. Tanto ella como sus compañeras eran el contacto que tenían con el exterior y eso se notaba en sus ganas de hablar.

La profesional asegura que al principio “tenías mucho miedo de ser tú quien le llevases el virus a los abuelos, porque ellos eran las burbujas, supuestamente, entonces tenías que tener muchísimo cuidado también en tu vida diaria fuera de la residencia”. Tanto es así que “yo desde que empezó la pandemia apenas salía de casa, mandaba a mi marido a hacer la compra y yo estaba bastante recluida para no contagiarles cuando entraba”. “Fue un poco estresante, mientras no conocías bien cómo funcionaba el COVID... Las cosas se fueron viendo poco a poco”, afirma.

En ese sentido, Clara afirma que tiene mucha suerte, pues aunque en su profesión no se ve igualdad, sí se ve en su casa. “Mi marido cambió mucho en el día a día”, apunta, y añade que “ahora me ayuda mucho, me pone la lavadora, hace la comida, mira por internet o yo le explico cómo se hace, así que en mi caso él hace mucho, incluso limpia y hace las camas, porque como llega del trabajo antes que yo ya lo hace”, incide. Gracias a esa colaboración mutua ambos pueden conciliar sus trabajos con la casa y los niños sin ningún tipo de problema.

“Mi madre siempre ha sido mi referente, siempre fue muy trabajadora y muy luchadora. Fuimos muchos hijos y muchos hermanos y entonces ella luchó mucho toda la vida y yo lo vi en ella; muchas de las cosas que ahora hago son por ella”, dice.