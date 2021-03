“Nos regimos por un estatuto de 1971 en el que se prefería la fuerza a la técnica”

“Muchas veces cuando los medios sacan la campaña de la DGT con unas imágenes tan duras de accidentes se critica, pero realmente son efectivas, sin embargo con el COVID mucha gente no se da cuenta de lo dura que es esta enfermedad”, critica Marisol Pais, celadora en el Hospital Clínico de Santiago que no solo ha estado en primera línea de lucha contra el coronavirus, sino que también lo ha pasado.

Y no solo ella, “mi marido, que es joven, también tuvo que ingresar, y ahora mismo aunque ya bajó para casa mantiene secuelas, aunque gracias a que no llegó a ingresar en la uci, sí estuvo muy mal, con tratamiento muy serio”. Marisol, por haber vivido esa lucha continua, “lo pasé con miedo, porque he visto lo mal que lo pasan en planta estos pacientes más graves”.

Recuerda con especial cariño el caso de una mujer luchadora como pocas. “Tenía 101 años y era de A Baña, era la de mayor edad que teníamos en planta, y cuando ingresó aquejada de COVID recuerdo que dejó de comer, pese a que respiratoriamente no estaba muy mal”, cuenta la profesional. Se llamaba María y todas las celadoras y enfermeras le tenían un especial cariño.

“Yo le decía: señora María, ¿cómo está hoy?, pero claro, al verme vestida como un astronauta, con el gorro y la pantalla y una bata larguísima, se asustaba... Y yo siempre me decía: una señora de esa edad, que no ve a su familia... ¿Qué pensará esa mujer?”, reflexionaba. Con todo, consiguió superar la enfermedad, “y la farmacéutica del pueblo me contó que cuando volvió a ver a sus familiares volvió a comer, cuando en el hospital comía por sonda, así que tú imagínate el componente psicológico que tiene esta enfermedad y cómo necesitas el cariño de la familia para superarla”.

En concreto, el trabajo de Marisol, en trato continuo con los pacientes, consiste en trasladarles desde la planta del hospital hasta otras instalaciones en las que tienen que hacerle pruebas. En su planta, “la mayoría de enfermos no se pueden mover o tienen dificultades para ello, por lo que es un trabajo muy físico el tener que cargarlos”.

Precisamente, por este motivo, hace bien poco que las mujeres comenzaron a dedicarse a la profesión. Y aunque ahora la mitad de la planta, de 18 trabajadores, son mujeres, “nos regimos por un estatuto del año 1971”, explica Marisol, por lo que “todavía se usan palabras como ‘decoro’, es decir, que por ‘decoro’ hay ciertas actividades que una mujer no puede hacer”.

Además, asegura que “no todo está en la fuerza física para poder mover a un paciente, sino también en la técnica, porque si tienes mucha fuerza física, pero no sabes bien cómo movilizarlo, puedes acabar haciéndole daño a él o incluso hacerte daño a ti misma”.

Mujer trabajadora y luchadora, Marisol es incorformista y siempre quiere aspirar a algo más, por lo que está en continuo aprendizaje. Ejerciendo su profesión se sacó el título de Técnica de Laboratorio, y ahora va a promocionarse internamente para poder dedicarse a ello en los próximos años.