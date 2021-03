O virus non impide a miles de mulleres saír á rúa a reivindicar os seus dereitos

Miles de persoas participaron este luns pola mañá nas manifestacións convocadas en Compostela no Día Internacional da Muller. Dúas das protestas cortaron o tráfico na avenida de Lugo, desde Rodríguez de Viguri ata a zona do Seminario e provocaron importantes atascos no periférico. Os participantes levaban máscaras, ían gardando as distancias e mostraban pancartas reivindicativas que indicaban, por exemplo, que “Maternar é político” ou defendían o lema dos actos reivindicativos: ‘Sen coidados non hai vida’. Outra das manifestacións pasou pola Virxe da Cerca, e houbo outro acto convocado pola UXT que comezou na praza de Galicia. Debido a todo este conglomerado de concentracións, os viaxeiros dos autobuses urbanos de Santiago pasaron nalgúns casos máis de 40 minutos agardando para retomar as súas rutas.

‘Sen coidados non hai vida’; ‘Galegas á Lúa a loita continúa’; ‘Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pe’; ou ‘Estamos hasta el culo de tanto machirulo’. Estas foron algunhas das proclamas que dende primeira hora da mañá se deixaron sentir polas rúas de Santiago. Aínda que o coronavirus fixo estragos e moita xente non se animou a saír ás rúas, aínda que apoiase a causa, por medo ao contaxio, isto non impediu que o 8M siga sendo un día de referencia no calendario.

Eran as 11.30 da mañá cando o parque de Belvís comezaba a tinguirse de violeta. E é que as mulleres --e tamén algúns homes-- que se ían sumando á primeira ‘treboada’ do día lucían motivos en honra ao 8M e cambiaron a súa tradicional máscara por unha morada. Sen lugar a dúbidas, para calquera que pasase polas inmediacións, quedaba claro que se estaba iniciando a celebración. Unha pancarta que versaba ‘Maternar é político’, deu arranque á marcha, seguida por unha treintena de persoas.

A maior parte dos asistentes eran xóvenes estudantes, e tamén había gran número de nais que levaron aos seus fillos máis pequenos a reivindicar o seu papel no aumento dos coidados derivados da crise do coronavirus. Tanto é así que, xunto á pancarta principal, unha pequena nena, de apenas cinco anos, sostiña un cartel co lema deste ano: ‘Sen coidados non hai vida’.

Ás 12.00 horas, outra ‘treboada’ de idénticas características, saíu da rotonda de Galuresa, fronte á estación de tren, para reunirse coa primeira na Avenida de Lugo, á altura do Seminario Maior de Estudios Compostelanos. Unha vez alí os integrantes de ambas iniciativas reagrupáronse para manter as pertinentes medidas de seguridade e garantizar a distancia entre persoas. Feito isto deu comezo a verdadeira protesta.

Sen temor a nada, a primeira liña de mulleres lanzouse á carretera que atravesa a Avenida de Lugo. Varios coches, por tratarse dalgo inesperado, leváronse un bo susto e tuveron que frear de repente. Tamén os pequenos que estaban nas primeiras filas agarráronse da man dos maiores para cortar a vía. “Ahí están los niños, qué valientes, dando ejemplo”, escoitábase dicir a algúns dos asistentes. Sen embargo, para os que miraban curiosos, tratábase dunha temeridade.

Media hora máis tarde, en torno ás 12.30, arrancou outra marcha de protesta dende Concheiros, con ‘batukada’ incluida. Un cento de mulleres ataviadas con roupa violeta e bailando ao son de ‘Sen coidados non hai vida’ e outras proclamas discurriron Avenida de Lugo abaixo ocupando os catro carrís --dous en cada senso--, interrumpindo tamén o tráfico na zona.

Así, os cánticos comezaron a pasar a un segundo plano, ensordecidos polos pitidos dos coches e camións que, en grandes atascos, se agolpaban á saída do Periférico. A Policía Local trataba de poñer orden e de calmar os ánimos, pero a retención iba para largo.

NOUTRAS CIDADES

A plataforma Galegas 8M convocou tamén manifestacións noutras cidades e localidades galegas, entre elas Ourense, Vigo, Ferrol, A Coruña, Pontevedra e Lugo. na Coruña congregou este luns pola tarde a 500 persoas con motivo da celebración do Día Internacional da Muller, segundo datos dos organizadores e da Policía Local. A manifestación comezou na Praza das Cigarreras e concluíu na Praza de María Pita, fronte ao Consistorio da Coruña, unha marcha que as organizadoras defenderon nas últimas horas a pesar dos problemas sanitarios da COVID.

Así, Galegas 8M sostivo que a manifestación “non se detivo, a pesar da situación sanitaria, porque a mobilización social é unha tarefa esencial se se quere terminar coas desigualdades” para manter a convocatoria, que se produciu con aplicación das debidas distancias de seguridade.

Nesta ocasión, Galegas 8M decidiu non realizar unha manifestación “nacional” polo que organizou unha trintena de convocatorias en toda Galicia, sendo un dos actos principais o da Coruña, co propósito de tratar de “encher as rúas do país con mobilizacións e loita feminista” e coa idea de que “todos os lugares son capital do feminismo”.

A organización reivindicou na cabeceira do seu acto que “sen coidados non hai vida” e puidéronse ler outras lemas nos que se destacou os papeis das mulleres como “esenciais, precarizadas e fartas”.

A manifestación transcorreu polas céntricas rúas da Coruña sen incidentes e chegou á Praza de María Pita pasadas as 18:00 horas, onde esperaba a actriz Isabel Risco que presentou un acto no que cantou Xulia Penide, que interpretou “Sen dúbida”, unha canción “para dicir até aquí”, dixo; ademais, Bea de Estrela tamén interveu para cantar a popularizada canción “Sen medo”.

As manifestantes quixeron subliñar este ano que “loitan polo que é invisible” e que fan folga para facer fronte á “precarización e a privatización dos servizos públicos, os coidados e a violencia institucional á que estamos sometidas con fórmulas de suposta conciliación, como o traballo a distancia que supuxo ás mulleres o sufrimento de problemas emocionais, físicos e psicolóxicos”. EFE



SEGUIMENTO DESIGUAL DA FOLGA

Miles de traballadoras de todas as actividades económicas secundaron a folga convocada este 8 de marzo con motivo do Día internacional das mulleres por CIG e CUT na comunidade galega. A secretaria de mulleres da CIG, Margarida Corral, destacou que quedou demostrada “unha vez máis e en condicións moi adversas a inmensa capacidade de movilización das traballadoras galegas”. A central nacionalista denuncia os “intentos do sistema de utilizar a crisis sanitaria como coartada para impedir o dereito á folga” cuns servicios mínimos “totalmente abusivos”.



SEGUNDO A XUNTA

O seguimento da folga convocada con motivo do Día Internacional da Muller está a ser dun 4,34% no ámbito da Administración xeral da Xunta e dos seus entes adscritos, segundo informa o propio goberno autónomo. En canto aos ámbitos sectoriais, asecende ao 2,42% en Educación, 3,07% en Sanidade e 9,65% en Xustiza. Por delegacións territoriais, o seguimento da folga é do 0,79% na Delegación de Lugo, do 0,99% na de Ourense, do 2,50% na da Coruña e do 3,68% nas Delegacións de Pontevedra e Vigo.



SEGUNDO OS SINDICATOS

O seguimento da folga convocada en Galicia este 8 de marzo con motivo do Día Internacional da Muller polas centrais CIG e CUT é desigual por sectores, segundo a información que manexan fontes sindicais consultadas por Europa Press. Este 8 de marzo no que CCOO e UGT non convocan paros, o seguimento da folga á que chaman CIG e CUT é escaso en boa parte da administración pública, en ámbitos como sanidade, ensino e servizos de atención, nos que denuncian a "imposición" duns servizos mínimos "que impiden facer folga". No ámbito privado, a central nacionalista apunta a fábricas como a de Alonarti Vigo, na que "non entrou ningunha muller na quenda da mañá", e a outras industrias da comarca como Pescanova, Borgwarner, Plastic Omnium e Denso, "cun amplo seguimento".

Por outras zonas, de acordo cos datos desta organización, secundan a folga máis do 60% das traballadoras de Treves Pontevedra, mentres que nas plantas de Indipunt e Inditex de Narón, de Leite Celta Pontedeume e en varios centros de chamadas como Abante BPO de Lugo, Extel da Coruña e Unísono de Vigo o seguimento é "importante".

No comercio de alimentación e no téxtil, a incidencia é "menor que en anos anteriores", pero destacan as fontes sindicais que "si que se poden ver tendas pechadas" como a de Stradivarius da Praza de Lugo (A Coruña), a cafeteria Coremain de Compostela e do Eroski do centro comercial das Termas de Lugo, onde "o 90% das traballadoras non cooperativistas están en folga". En canto ás residencias privadas, tamén apuntan a un seguimento "desigual" con datos como os da de Ferrol, na que o 75% das traballadoras que non están asignadas aos servizos mínimos foron á folga, mentres que nos centros de Laraxe e Narón a porcentaxe redúcese ao 30%. De acordo coa infomación da CIG, a folga por este 8 de marzo "tamén rexistra un seguimento importante nalgunhas administracións locais". Respecto diso, sinala ao concello de Mugardos, do que lembra que "hai dous anos pretendeuse conculcar o dereito á folga das traballadoras" e "hoxe rexístrase un 80% de seguimento do paro".



"ABUSIVOS SERVIZOS MÍNIMOS"

As primeiras horas da "folga de mulleres" están marcadas, para a CIG, polos "abusivos servizos mínimos" en sectores como sanidade e o de coidados.

En calquera caso, piquetes da central percorreron de madrugada o polígono das Gándaras no Porriño, con paradas en Alonarti Envases e no Centro Industrial de Pescanova.