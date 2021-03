Propostas culturais para todos os públicos

Para conmemorar a celebración do Día Internacional da Muller, nun momento marcado pola COVID-19, xorden moitos e novidosas propostas para que o grito ao ceo en prol da igualdade e da erradicación da violencia machista siga presente. Neste senso, nos concellos da contorna de Santiago avogan por actividades culturais, centradas na concienciación, tanto para os cativos como a o público xeral. De entre todas, destacamo

Brión. Sumándose a escollida pola ONU para conmemorar o 8 de Marzo baixo o título Mulleres Líderes. Por un Futuro Igualitario no Mundo da COVID-19, o Concello de Brión súmase a esta reivindicación aprobando o IV plan para a igualdade entre mulleres e homes 2021-2024, á vez que compartirán entre a veciñanza a guía de linguaxe inclusiva realizada para o proxecto anterior. Ademais, o goberno local programou unha sesión de autocine para o vindeiro xoves 11, ás 19.45 horas, no campo de fútbol de Bastavales, no que se filmará María Solinha, do director Ignacio Vilar.

Melide. Pola súa banda, en Melide apostan por unha programación cultural durante todo o mes de marzo. Hoxe presentarán o cómic Enredémonos sen filtros, que trata sobre as distintas formas de violencia de xénero nas redes sociais; e realizarán un programa especial de Radio, no que intervirán as técnicas do CIM local.

A maiores, dende o principio do mes e ata o 15 de marzo, teñen en marcha unha campaña en TikTok, baixo o título Racha cos Estereotipos de Xénero. Nesta mesma liña, sacarán o goberno local sacará un premio de relatos curtos en prol da igualdade; a conferencia Andar cos Tempos, unha revisión da tradición dende unha perspectiva de xénero; e a obra de teatro Feminísimas, para o público xeral.

Boiro. A través das concellerías de Política Social, Educación e Cultura, Boiro apostou neste 8-M por un programa de actividades destinado aos centros de ensino e ao público xeral. Para os estudantes, representaranse, das 10.00 ás 14.00 h, vía streaming, Historias de Cinema, un contacontos de Raquel Queizás; mentres que ás 12.00 h, dende o concello, terá lugar a lectura do manifesto institucional.

Estes actos únense ás exposicións que están en marcha durante todo o mes no municipio, centradas todas elas na muller. Así, a casa consistorial acolle Muller, tradición e baile en Boiro; o Centro Social conta coa mostra itinerante Senlleiras, a cal tamén estará exposta nos demais centros locais; e na Casa da Cultura loce a exhibición fotográfica As mulleres da nosa vida. A maiores, para o alumnado de cuarto, o contacontos Daniela a Pirata percorrerá as aulas boirenses en marzo.