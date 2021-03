Un árbol de la igualdad florece con el compromiso de la Diputación coruñesa hacia la mujer

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, tomó parte en el acto reivindicativo del Día da Muller para el que se instaló en los jardines herculinos de Méndez Núñez un Árbol de la Igualdad, que luego se trasplantará al Pazo de Mariñán y en cuyas ramas la ciudadanía y distintos responsables sociales e institucionales fueron colgando durante toda la jornada sus mensajes con motivo del 8 de marzo.

Lo hizo, además, junto a las diputadas de la corporación provincial; la responsable de Violencia de Xénero de la Delegación del Gobierno en Galicia, Maribel Álvarez; el secretario comarcal de UGT, Ángel Iglesias, y representantes de las distintas federaciones sindicales que tuvieron un papel destacado durante la pandemia (sanidad, alimentación, transporte, sector primario o la educación, entre otros).

Esta acción se enmarca en la campaña Oito M. Moito por cambiar, desarrollada por la institución provincial por el Día da Muller en un año en el que la pandemia no permite las grandes movilizaciones de otras ocasiones. Y como mensaje, González eligió el lema Iguais en dereitos, iguais en oportunidades para destacar “o papel clave das mulleres na loita contra a pandemia” desde sectores como la sanidad, la alimentación, la limpieza, el sector primario o la educación, en los que la presencia femenina tiene un rol destacado.

El presidente también explicó que “a igualdade non pode ser cousa dun día, debe ser unha especie perenne que dure os 365 días do ano. Esta árbore representa a esencia desa filosofía que compartimos todos e todas”, invitando a la sociedad coruñesa a participar en esta iniciativa para visibilizar la apuesta social por la igualdad.

Formoso apuntó que, a pesar de los importantes avances de los últimos años en materia de igualdad, “segue habendo unha brecha importante entre homes e mulleres non só a nivel salarial, senón tamén na taxa de ocupación e na temporalidade do emprego. Tres factores que deben facer que as administracións e a sociedade nos impliquemos para seguir avanzando cara á igualdade real”, afirmó. Y es que, según los datos de la EPA del año 2020 (media anual) del Instituto Galego de Estatística, la población activa femenina es inferior a la masculina en 56.100 (45.000 personas en 2019). Y la tasa de actividad femenina es 9,4 puntos inferior a la masculina (y 4,5 puntos por debajo del promedio estatal).

Además, el 26 % de las mujeres tienen contratos temporales, frente al 22 % de los hombres y el 65 % de las personas con contratos discontinuos son mujeres, al igual que el 57% de las personas en ERTE. Durante la jornada, numerosas personas colgaron sus mensajes feministas.