Primera compañía energética española en presentar resultados, primer récord de beneficios. Naturgy cierra 2022, un año marcado por la guerra de Ucrania y la crisis de precios de la energía, con un beneficio histórico de 1.649 millones de euros, un 35% más que en el año anterior y un 10% más que el anterior máximo que data de 2015. La energética atribuye esta cifra al buen desempeño de las actividades liberalizadas "apoyadas en el escenario energético mundial y los elevados precios de las materias primas". Es el caso del precio del gas que, en el mercado holandés de referencia, llegó a situarse en el mes de agosto en 319 euros por megavatio-hora, cuando el precio habitual en años anteriores era de alrededor de 20 euros por megavatio-hora.

Los resultados son mejores de lo esperado, aunque según su presidente, Francisco Reynés, no deben extrañar a nadie porque "están en línea con los de los últimos nueve meses". Y la idea es que sigan siendo igual de buenos o más el año que viene, cuando la empresa prevé un resultado bruto de explotación (Ebitda) "por encima o como mínimo al nivel de 2022", cuando se situó en 4.954 millones de euros (un 40% más que en 2021), pese a que entonces recogerán un impacto de alrededor de 300 millones de euros correspondientes al impuesto del 1,2% sobre las ventas en España liberalizadas impulsado por el Gobierno de coalición.

El impacto del gravamen contrasta con los 1.200 millones que repartirá la empresa en dividendos con cargo al ejercicio actual --mantendrá su política de repartir el 70% de sus beneficios a los accionistas-- pero Reynés defiende que, junto al resto de gravámenes, la compañía tiene una carga fiscal de más de 1.000 millones de euros en total. "No soy quien para decir si un impuesto es justificado o no, pero no creo que seamos el único sector con unos resultados mejores que los de 2021 porque 2021 no fue todavía un buen año y, por tanto, no es un año típico para ser comparado", ha añadido el presidente de la compañía que no ha querido desvelar si recurrirá el impuesto en los tribunales. En total, las ventas netas del grupo durante el ejercicio han ascendido a 33.965 millones de euros, un 53,4% por encima de las de 2021.

La compañía, que redujo su deuda neta hasta los 12.070 millones de euros durante el ejercicio, ha avanzado que prevé invertir este año unos 2.700 millones de euros este año, de los cuales unos 1.700 millones corresponderán a renovables, lo que supondría doblar las inversiones de 2022, y pese a que no ha desgranado dónde recalarán esta inversiones una parte "importante" serán en España, según Reynés.

Proyecto Géminis

La compañía ha decidido "posponer" 'sine die' el anuncio de escisión en dos sociedades cotizadas (proyecto Géminis) al no poder "proporcionar visibilidad en relación a su calendario", pese a que la empresa mantiene su "viabilidad y sentido estratégico". "Lo que ocurre es que las estrategias se tienen que implementar cuando deben porque todo el mundo estará de acuerdo en que en 2022 y 2023 está inmerso en una coyuntura y un entorno más complejo y previsible de la historia reciente. En medio de todo esto mantenemos un criterio de prudencia. Pero seguimos pensando que el carácter estratégico de Géminis es correcto", ha explicado Reynés.

Pese a que el proyecto se queda muerto en la práctica, para "facilitar su comprensión" la compañía ha dividido sus resultados en actividades reguladas y liberalizadas siguiendo precisamente la estructura que resultaría de la ejecución de Géminis. Así, de los 4.954 millones de euros (un 40% más que en 2021) de beneficio bruto de explotación (Ebitda), la parte regulada (que denomina 'redes') supondría 2.475 millones de euros, tras un incremento del 8,7% por los menores gastos operativos en España tras la finalización del plan de reestructuración del 2021 y, en Latinoamérica por la actualización de tarifas, y la liberalizada (que denomina como 'mercados') supondría 2.574 millones de euros, tras un alza del 86,3% superior al de 2021, fundamentalmente por el crecimiento del área de comercialización y gestión de la energía.

Sin resultados trimestrales

La compañía dejará de ofrecer resultados trimestrales para limitar la publicación de cuentas a nivel semestral, como obliga la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según ha avanzado Reynés, que ha justificado la decisión para evitar "confundir al mercado sobre tendencias de inversión y rentabilidad". "Somos una compañía industrial que invierte y piensa a largo plazo y no quiere estar sometida a vaivenes a la coyuntura", ha defendido.