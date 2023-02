A compravenda de vivendas rexistrou en 2022 un aumento do 8,6% en Galicia con respecto ao ano anterior, até un total de 21.527 operacións. Pola súa banda, o conxunto estatal anotouse un incremento do 14,7%, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As 21.527 vivendas que se compraron o ano pasado na comunidade galega arroxan un cociente de 987 operacións por cada 100.000 habitantes.

Pola súa banda, o total de leiras transmitidas alcanzou as 109.012, que supoñen un 2,3% máis que en 2021 e 5.000 operacións por cada 100.000 galegos.

Estas 109.012 leiras transmitidas en todo o pasado exercicio distribuíronse entre 32.029 rústicas e 76.983 urbanas: 41.864 vivendas, 2.731 solares e 32.388 doutro tipo.

As 41.864 vivendas transmitíronse a través de 21.527 compravendas, 393 doazóns, 67 permutas, 9.981 herdanzas e 9.896 operacións doutra clase.

Mentres, as 21.527 vivendas que se compraron correspondéronse fundamentalmente con vivenda libre (20.785) e usada (16.880), fronte á protexida (742) e a nova (4.647).

DECEMBRO EN GALICIA

En decembro, transmitíronse 8.039 leiras en Galicia, delas 2.515 rústicas e as demais, urbanas: 3.049 vivendas, 187 solares e 2.288 doutra clase.

As 2.515 leiras rústicas transmitidas correspondéronse con 735 compravendas, 42 doazóns, 46 permutas, 946 herdanzas e 746 operacións distintas a estas.

As 5.524 leiras urbanas transmitíronse a través de 2.768 compravendas, 50 doazóns, 26 permutas, 1.381 herdanzas e operacións diferentes a estas nun total de 1.299 casos.

Pola súa banda, as 3.049 vivendas transmitidas no último mes do ano na comunidade galega foron por compravenda (1.544), doazón (34), permuta (2), herdanza (809) e outro tipo de operacións (660).

Un mes máis, a maioría das vivendas que se compraron foron vivenda libre (1.499) e de segunda man (1.227), fronte á protexida (45) e nova (317).

DATOS ESTATAIS

No conxunto estatal, a compravenda de vivendas rexistrou en 2022 un aumento do 14,7% con respecto ao ano anterior, até un total de 649.494 operacións, a maior cifra de transaccións desde o exercicio 2007, cando se realizaron máis de 775.000 compravendas.

Con este repunte anual, a compravenda de vivendas encadea dous anos de incrementos consecutivos despois de que en 2021 rexistrase un crecemento marca do 34,8%. Anteriormente, en 2020, primeiro ano de pandemia, a compravenda de vivendas esborrallouse un 16,9%, moito máis do que o fixo en 2019 (-2,4%). Entre 2014 e 2018 as compravendas de vivendas rexistraron incrementos anuais.

O avance da compravenda de vivendas en 2022 debeuse ao aumento tanto das operacións sobre pisos de segunda man como ao incremento das compravendas de vivendas novas.

En concreto, a compravenda de vivendas usadas aumentou un 17,7% o ano pasado, até sumar 532.459 operacións, máximos desde o inicio da serie, en 2007. Pola súa banda, as transaccións realizadas sobre pisos novos aumentaron un 2,6%, até as 117.035 operacións, a súa cifra máis elevada desde 2014.

O 92,2% das vivendas transmitidas por compravenda durante o ano pasado foron vivendas libres e o 7,8%, protexidas. En total, a compravenda de vivendas libres subiu un 15,6% en 2022, até as 599.040 operacións, en tanto que a compravenda de vivendas protexidas avanzou un 4,8%, até sumar 50.454 transaccións, a súa maior cifra anual desde 2010.

A pesar de que 2022 foi o mellor ano para as compravendas de vivendas desde 2007, no último mes de 2022 a compravenda de vivendas baixou un 10,2% en relación a decembro de 2021, até sumar 43.370 operacións. Con este descenso, ponse fin a 21 meses consecutivos de alzas interanuais.

Así mesmo, en taxa intermensual (decembro de 2022 sobre novembro do mesmo ano), a compravenda de vivendas retrocedeu un 21,3%, o seu maior retroceso neste mes en polo menos cinco anos.