El consejo de administración de Grifols ha anunciado este martes la dimisión del Steven F. Mayer como presidente ejecutivo y el nombramiento del Thomas Glanzmann para el cargo y la presidencia del consejo de administración. Mayer, que fue nombrado el 30 de septiembre de 2022, ha decidido dimitir por motivos de salud y otras razones personales, que le impiden llevar a cabo el plan de ajustes anunciado en la compañía y que supondrá el despido de 2.300 trabajadores en todo el mundo.

El nombramiento de Mayer pretende, según la propia compañía, "acelerar la ejecución del plan estratégico de la compañía" que persigue reducir los niveles de deuda y optimizar la generación de caja. El plan de ajuste fue recibido con intranquilidad por la plantilla y júbilo y subidas en la bolsa.

En los últimos meses, la compañía ha iniciado un plan integral de mejoras operativas para impulsar la eficiencia, mejorar la estructura financiera y preparar a la compañía para crecer a largo plazo. El plan y las medidas asociadas requería el compromiso completo del presidente para ser llevado a cabo y Glanzmann se ha comprometido a ello.

Ese baile de sillas al frente de la compañía llega en unos momentos de profundos cambios obligados por la necesidad de optimizar las cuentas del grupo y los planes futuros de expansión. Las dificultades para conseguir plasma, la materia prima de los desarrollos de la compañía, obligan a diversificar fuentes de ingresos e incrementar los márgenes. Con el plan, el grupo ha previsto ahorrar en torno a 400 millones de euros al año, gracias fundamentalmente al ajuste contable de los inventarios y el recorte de plantilla, que impactará en un centenar de despidos en España. La pérdida de donantes de plasma está en el trasfondo de las dificultades, que impacta en el inventario contable o reservas de plasma para mantener el ritmo de generación de producto acabado. Para reducir el coste se prevé el cierre de centros de donación en EEUU (que paga a los donantes). Hasta junio, Grifols contaba con 400 instalaciones de este tipo, concentradas, sobre todo, en EEUU y Alemania. En el último trimestre de 2022, la firma ya desmanteló 18 de estos centros y este año prevé más cierres.

Glanzmann, de origen suizo, ha sido consejero de Grifols desde 2006 y Vicepresidente del consejo de la compañía desde enero de 2017, habiendo desarrollado prácticamente toda su carrera profesional vinculado a la industria del plasma. Entre otros cargos relevantes ha sido presidente de Baxter Bioscience, consejero delegado de Immuno International y presidente de European Biotech Group.

Raimon Grífols Roura ha sido nombrado vicepresidente del consejo de administración de Grifols como sucesor de Thomas Glanzmann, responsabilidad que combinará con sus actuales funciones como consejero delegado solidario. El consejo de administración ha aprobado también el nombramiento de James Costos como miembro y presidente de la comisión de sostenibilidad en sustitución de Thomas Glanzmann y el cese de Costos como miembro y presidente de la comisión de nombramientos y retribuciones. Además, Carina Szpilka ocupará esas responsabilidades, que combinará con sus actuales responsabilidades como consejera coordinadora independiente y miembro de la comisión de auditoría.

Glanzmann fue director ejecutivo en The World Economic Forum y durante 10 años fue asesor de Healthcare para Madison Dearborn Partners, una compañía de capital riesgo con sede en Chicago. Actualmente, Glanzmann es consejero de Alcon y socio fundador de un fondo MedTech con sede en San Francisco. Es licenciado en Ciencias Políticas por Dartmouth College (Estados Unidos) y tiene un Master en Administración de Empresas por el IMD (Lausanne – Suiza). También posee un Board of Directors Certification de la UCLA Anderson School of Management (Estados Unidos).