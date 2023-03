Sube de tono la tensión entre el Gobierno y la patronal CEOE a cuenta de la reforma de las pensiones. Este lunes, era el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien cargaba contra la patronal CEOE por no haber hecho propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones: "Hay que estar a las duras y a las maduras" dijo. Este martes, ha sido el presidente de la CEOE quien ha salido al paso y ha acusado a Escrivá de "no decir la verdad": "Se nos ha planteado la reforma de las pensiones como si fueran lentejas, que si las quieres las comes y si no las dejas", ha dicho Antonio Garamendi en la sede de CEOE, antes de participar en el 'IV Foro emprendedores y autónomos', organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Según Garamendi, el Gobierno ha acometido la reforma de las pensiones "hurtando el debate" y la negociación a las partes y sin una memoria económica sobre la que valorar los efectos de la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "Hemos planteado cosas, pero no se nos han dado datos (...) Es muy difícil hablar de algo sin los números y la realidad es que a fecha de hoy no tenemos la memoria económica de la reforma (...) El ministro no dice la verdad", ha denunciado el líder de la CEOE, que ha añadido que Escrivá "suele decir este tipo de cosas". Garamendi ha anunciado que la patronal va a encargar a expertos en materia de pensiones un análisis sobre los efectos de la reforma planteada por el Gobierno. El presidente de CEOE ha tildado de "impuestazo" la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno y ha advertido de que "lastrará de forma dramática" la competitividad de España porque los ingresos del sistema "se cargan" sobre las empresas. "Esto no es una reforma de las pensiones, esto es una subida generalizada de cotizaciones y de impuestos", ha subrayado el presidente de ATA, Lorenzo Amor. "Vamos a pagar más años para cobrar lo mismo o menos. Es un verdadero recorte de derechos en toda regla", ha enfatizado Amor, que también ha censurado las críticas de Escrivá contra la patronal por su papel en la negociación de la reforma.