El multimillonario Isaac Perlmutter, que en 2009 vendió Marvel Entertainment a Disney y seguía siendo su presidente, ha sido despedido por el gigante del entretenimiento en el marco de su actual campaña de recorte de gastos, según adelantaron este miércoles medios estadounidenses y confirmó la empresa. Perlmutter, de 80 años, se había aliado el año pasado con el influyente inversor Nelson Peltz para tratar de forzar cambios en la gestión de Disney, que a su juicio estaba gastando demasiado dinero. Finalmente, el pasado febrero pusieron fin a esa campaña cuando la compañía anunció un plan para recortar 7.000 empleos y ahorrar unos 5.500 millones de dólares en costos.

Marvel Entertainment, la unidad que presidía Perlmutter, será integrada dentro de otra división de la matriz. En 2015, Perlmutter ya había sido apartado de la jefatura de Marvel Studios, la encargada de las películas basadas en los cómics de la editorial, y se había quedado únicamente al frente de otros negocios centrados en productos de consumo. El empresario había llegado a Disney en 2009, cuando la empresa compró por unos 4.000 millones de dólares Marvel Entertainment, firma con la que él se había hecho en un proceso de bancarrota años antes.

7.000 empleados menos

El despido de Perlmutter coincide con el recorte de personal que afectará a 7.000 empleados, cerca del 3%, que se ha iniciado esta misma semana junto al cierre de su departamento de metaverso, según el diario The Wall Street Journal. Esta sección, que empleaba a medio centenar de personas ha sido eliminada y sus empleados despedidos, con excepción de su director, Mike White, según indica el periódico, que cita a fuentes conocedoras de la situación. Desde esta división, creada hace un año, se buscaba el desarrollo de estrategias en el mundo virtual encaminado a crear nuevas ofertas de consumo. Según The Wall Street Journal, los planes para la estrategia del metaverso de Disney no estaban todavía completados, aunque la compañía había insinuado que la nueva tecnología podría tener aplicaciones en deportes de fantasía, atracciones de parques temáticos y otras experiencias de consumo.

El máximo ejecutivo de la compañía, Bob Iger, envió un mensaje a sus empleados a comienzos de esta semana donde revelaba una segunda tanda de despidos para abril de este año y un tercer recorte a principios de verano. "Tomamos la difícil decisión de reducir nuestra plantilla global en aproximadamente 7.000 puestos de trabajo como parte de un reajuste estratégico de la empresa, que incluye importantes medidas de ahorro necesarias para crear un enfoque más eficaz, coordinado y racionalizado de nuestro negocio", escribió Iger. Disney anunció en febrero los despidos coincidiendo con sus resultados trimestrales, en los que dio cuenta de una pérdida de 2,4 millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney+.

Disney se retira así de la carrera por el metaverso, hasta ahora dominada por Meta (la antigua Facebook), que por su parte no acaba de rentabilizar esta decidida apuesta por la realidad virtual. Reality Labs, el proyecto del metaverso de Meta, que incluye dispositivos y software de realidad virtual y realidad aumentada, aumentó un 34 % las pérdidas en el año 2022, hasta 13.717 millones, según divulgó la compañía el pasado febrero. La empresa de Meta dio a conocer sus resultados trimestrales y anuales, en ambos casos con fuertes caídas del beneficio y menores ingresos debido al aumento de costos y la debilidad del mercado publicitario, que sigue siendo su principal fuente de facturación.