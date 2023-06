Tras unos meses de relativa calma chicha, la cercanía de las elecciones generales ha vuelto a aflorar la tensión entre las vicepresidentas primera, Nadia Calviño, y segunda, Yolanda Díaz, por el impacto de la subida de los tipos de interés en las hipotecas. La ministra de Trabajo y líder de Sumar, así, ha asegurado que el plan para ayudar a hipotecados en apuros pactado por su compañera en el Consejo de Ministros y la banca el pasado noviembre "no está funcionando", por lo que ha propuesto crear un bono para ayudar a las familias a pagar los créditos. Una medida que "asombra" al Ministerio de Economía, según fuentes del mismo, ya que supondría la "transferencia de renta de todos los contribuyentes a los bancos".

En un curso de la APIE y la UIMP patrocinado por el BBVA, Díaz ha recordado la reciente propuesta de Sumar de crear un bono social hipotecario, que consiste en transferir 1.000 euros a los hipotecados que reúnan ciertas características (crédito de hasta 10 años de antigüedad y con hasta 250.000 euros de capital). Se dotaría con 1.000 millones de euros a cargo del impuesto a la banca creado por el Gobierno, que tiene una recaudación anual de unos 1.500 millones de euros que se suman en la recaudación general del Estado (no se destinan a un fin específico, sino a financiar en general las medidas desplegadas para paliar los efectos inflacionarios de la guerra de Ucrania).

"No nos sorprende que los bancos quieran que el coste de las medidas recaigan sobre el sector público. Lo que nos asombra es que esta propuesta pueda tener apoyo de alguien que no sea el PP, que defiende el interés de los bancos. No podemos ni queremos volver a las soluciones fallidas que adoptó el PP en la crisis financiera. Las propuestas tanto del PP (crear un fondo para ayudar a los hipotecados dotado también con la recaudación del impuesto), con la creación de un fondo como la de Yolanda Díaz, a quien realmente beneficia es a los bancos", han criticado fuentes de Economía.

Con todo, también han abierto la puerta a modificar el plan hipotecario en la reunión de Calviño con la banca del próximo 29 de junio, como ya hizo la vicepresidenta hace unos días: "No somos complacientes. Hay que tomar decisiones pensando en los ciudadanos, con responsabilidad y rigor". La banca se niega a ello, como reiteró este martes la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán.

Debate sobre las cifras

Yolanda Díaz, por su parte, ha recordado que la previsión inicial del Ministerio de Economía era de un millón de potenciales beneficiarios, mientras que el Banco de España rebajó la cifra de beneficiarios probables a unos 200.000 y el "dato real" de solicitudes es de 10.000 (la última cifra oficial son 9.000 con cifras de marzo y las entidades acaban de proporcionar al Banco de España cifras más actuales). En esta línea, ha asegurado que durante su etapa de abogada intervino en muchas novaciones hipotecarias, lo que le llevó a concluir que "si depende de la buena voluntad de las partes, es muy complejo". Por ello, ha apostado por dialogar con los bancos, pero sobre una solución que no sea voluntaria.

"Es una medida urgente. No lo hemos conseguido desde el Gobierno", ha lanzado en referencia velada a la oposición de Calviño a adoptar algunas medidas que propuso el ala de Unidas Podemos del Ejecutivo y su apuesta por pactar un Código de Buenas Prácticas con la banca. En esta línea, Díaz también ha afirmado que le parece "correcto" que la vicepresidenta económica haya instado a la banca a subir la remuneración de los depósitos, pero le ha restado importancia: "Se queda muy corto, la urgencia es actuar sobre las cuotas hipotecarias.

"Como Gobierno responsable, nos anticipamos al posible impacto negativo de la subida de tipos, poniendo en marcha ya el año pasado un conjunto de opciones para aliviar a las familias más afectadas. Además de las medidas para congelar y reducir la cuota de la hipoteca de las familias vulnerables o el riesgo, están vigentes medidas de aplicación general, como el cambio gratuito de hipoteca de tipo variable a fijo y la amortización anticipada. La economía está yendo mejor de lo previsto. Por eso ha habido por ahora pocas solicitudes para aplicar estas medidas de alivio. Pero todavía tienen recorrido", le ha contestado Economía.

Malestar social

La vicepresidenta segunda, asimismo, ha destacado los datos de crecimiento y empleo, pero ha subrayado que existe un "malestar social" por la "brecha brutal" que ha provocado la inflación entre los gastos de las familias (como la vivienda y la cesta de la compra) y los salarios, en un contexto de "beneficios abusivos de muchas empresas". En esta línea, ha considerado que el anuncio de Pedro Sánchez de que ligará el salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% del salario medio, de ganar las elecciones, "se ha quedado corto".

Díaz, asimismo, ha criticado la posibilidad de que el debate entre los principales candidatos de las elecciones generales se pueda limitar a un cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La España de dos hombres debatiendo ha pasado, deja fuera al 50% de la población". La propuesta que ha trasladado Sumar, ha afirmado, es celebrar debates sectoriales sobre diversos temas, en los que su formación está dispuesta a participar "en cualquiera de los formatos y a todos cuantos se celebren".