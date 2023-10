Quedan algo más de tres meses para terminar este año. ¿Cómo veis desde BBVA la recta final en los mercados y en la economía?

Desde el punto de vista de la economía, el conjunto del 2023 nos ha ido sorprendiendo por la robustez que ha mostrado el ciclo económico y el principal responsable es Estados Unidos. El dinamismo de su mercado laboral, con unas tasas de ahorro tremendamente elevadas tras la pandemia, que el ciudadano norteamericano ha destinado en gran parte al consumo, han conseguido mantener ese mayor dinamismo. En BBVA Research elevamos la previsión para EEUU del 1,1% hasta el 2,3%. Más del doble. Hay otras regiones con una evolución más asimétrica. En Europa, lamentablemente, todos los indicadores adelantados dibujan un estancamiento económico, tanto para el conjunto de la Eurozona como para el Reino Unido, con el principal foco de debilidad en el sector industrial. El principal culpable de la incertidumbre en el viejo continente es Alemania, la locomotora industrial, y esa debilidad manufacturera estaría contaminando también a la parte de servicios, de tal forma que hemos revisado el crecimiento a prácticamente la mitad: desde el 0,8% hasta el 0,4%. En el caso de China, ha sido capaz de presentar lo mejor y lo peor. A primeros del 23 decíamos que podría ser el gran revulsivo por esa gran reapertura tras el covid y, sin embargo, se ha visto que a medida que avanzaba del año mostraba muchísima debilidad. Tanto es así que las autoridades chinas han tenido que lanzar programas de estímulo y paquetes de ayuda al sector inmobiliario y nosotros hemos revisado el crecimiento para el conjunto del país asiático del 5,7% hasta el 4,8%.

¿Y cómo se extrapola esto a los mercados? ¿Qué podéis adelantar para 2024?

Pensamos que, de aquí a final de año, lo que deberíamos tener es un aterrizaje económico suave donde, en general, también EEUU, vaya perdiendo dinamismo. No debemos olvidar que la restricción monetaria en ese país es muy severa y forzosamente tiene que perder fortaleza el ciclo. Lo que estimamos es que, de aquí a los próximos tres meses y bien entrado el 2024, tendremos un aterrizaje suave en lo económico.

¿Y la inflación? ¿Cómo la veis evolucionar?

En el conjunto del 23 la inflación ha destendido a gran velocidad desde tasas tremendamente elevadas, incómodas e inusuales. Pensamos que va a seguir tendencialmente a la baja, aunque sí que nos podemos encontrar dientes de sierra, es decir, momentos en los que los datos de inflación que se publiquen puedan ser superiores a los del mes anterior. Eso no es malo per se, pero sí que es verdad que puede trasladar cierta presión o nerviosismo a los operadores. ¿Por qué? Porque al final el hecho de que salga un dato de inflación un poco más elevado del que se espera o que no sea inferior al anterior, genera cierto nerviosismo ya que los bancos centrales pueden decidir subidas adicionales en los tipos de interés. Algo que sí que está preocupando más a corto plazo es la subida de los precios del petróleo que, indudablemente, son una correa de transmisión para el mundo de los precios.

Esa evolución de los tipos de interés, tanto por parte de la Reserva Federal como del BCE, está en el punto de mira de los inversores. ¿Cuáles son vuestras previsiones?

Por la parte de bancos centrales hacer cualquier tipo de previsión se ha demostrado en los últimos dos años que resulta bastante complejo. Solo hay que ver lo que anunció la Reserva Federal en su última reunión de septiembre versus la de junio, que ha cambiado sus previsiones para el conjunto del 24. Nosotros pensamos que, salvo sorpresa mayúscula por alguna mala noticia por el lado de los datos de inflación o por un repunte extraordinario en los precios del crudo, la labor de la Reserva Federal ya habría llegado a su fin. Y en 2024 pensamos que podría llevar ajustes a la baja. Y digo ajustes, no que inicie un ciclo de bajadas motivado por una recesión muy grave. En Europa el BCE ya anunció que subía tipos de interés, pero que sería la última vez, y la resistencia a la inflación, a priori, va a ser un poco más elevada que en EEUU, de tal forma que tendríamos el primer ajuste a la baja en los tipos de interés en Europa , como pronto, para diciembre de 2024.

Con este escenario que ha descrito, ¿cuál es vuestra apuesta en activos para lo que queda de año?

A priori es un escenario propicio tanto para los activos de riesgo como para los de mayor solvencia o renta fija, si bien es cierto que tenemos un poco más de convicción en la renta fija. Primero, por los cortos plazos. Están arrojando unas tires muy atractivas. Lo hemos con esas rentabilidades de entorno al 4 o el 5%. A nosotros cada vez nos gustan más las duraciones un poco más elevadas, el tramo de cuatro o cinco años o incluso, si no tenemos mucha aversión el riesgo, podríamos ir a los 10. ¿Por qué? Porque al final el racional es el mismo, estás amarrando unas tires, unos tipos de interés, tremendamente atractivos a largo plazo. Y si finalmente el escenario de aterrizaje económico suave que hemos dibujado se tuerce y hay alguna recesión técnica, el tener mayores duraciones va a permitir una rentabilidad superior porque esos bonos siempre que aparece la palabra recesión tienden a comportarse muy bien.

¿Y la renta variable?

En este caso tenemos pros y contras. A favor, que si se produce ese escenario de aterrizaje económico suave la renta variable siempre está soportada. Arrancamos la semana pasada la presentación de resultados empresariales que a priori suele ser un buen catalizador para que veamos subidas en los precios. Recordar también que de aquí a final de año vamos a tener grandes campañas de consumo: Black Friday, Cyber Monday... lo que al final se traduce en grandes ventas que alimentan el optimismo. Contras para el mundo de la renta variable, que en un escenario alternativo de recesión, indudablemente, es lesivo de tal forma que hay operadores e inversores a los que todavía les cuesta entrar con las valoraciones que tenemos encima de la mesa y teniendo en cuenta las rentabilidades que presenta la renta fija.

Marina Pérez: “Nuestro patrimonio bajo gestión en España es de 114.000 millones de euros"

¿Qué balance hacéis del negocio de Banca Privada este año?

Este ha sido para nosotros un año, al igual que el 22, con el que nos encontramos muy satisfechos. Te voy a dar un par de cifras: cerramos el 22 con un patrimonio bajo gestión de 100.952 millones de euros y un número de clientes de algo más de 109.000. Esto supone un crecimiento de un 9% y un 65% con respecto al año pasado. Este año, a cierre de septiembre, tenemos un volumen de patrimonio bajo gestión de 114.000 millones, de los cuales en Galicia gestionamos 4.370 millones, un 4,3% de los activos a nivel nacional. La cifra de clientes de la territorial noroeste, que abarca Galicia, Asturias y Castilla-León supera actualmente los 16.000. Asimismo, para acompañar este crecimiento de activos y clientes bajo gestión hemos aumentado el número de banqueros. Estamos cerca de 680 repartidos por toda España, en 210 puntos de contacto con el cliente, lo que nos sitúa como una de las entidades con mayor capilaridad a nivel nacional.

Este año habéis dado un impulso a uno de vuestros segmentos clave, altos patrimonios. ¿Qué ha supuesto este giro en vuestra estrategia?

Sí, el 23 ha sido el año de desarrollar el área de altos patrimonios, en la que el BBVA es referente a nivel nacional. Estamos hablando de clientes de más de 2 millones de euros. Gestionamos 15.700 millones y tenemos 9.500 en depositarías. Esto es, más de 25.000 millones repartidos en algo más de 7.200 clientes que suponen unos 4.000 grupos familiares. A esto lo llamamos la unidad de altos patrimonios, independientemente del servicio de gestión o asesoramiento que elijan. La hemos impulsado por dos vías: con el crecimiento de banqueros, incrementando en 20 los banqueros especializados, un 38,36% más. Además, hemos iniciado los pasos para dar de alta un nuevo modelo de patrimonios. Empezamos a desarrollar la figura del banquero ultra high. Son 14 ahora mismo en toda España para clientes a partir de 8 o 10 millones de euros, que requieren de un nivel de especialización, un tipo de producto o escrituras ad hoc mucho más especializadas. En este segmento tenemos 380 clientes.

Por otro lado, empezamos a crear la posibilidad de ofrecer al cliente de alto patrimonio toda la gama que ya teníamos en BBVA en asesoramiento independiente, disponible desde hace 4 años. Antes solo estaba destinado a clientes de más de 5 millones de euros, pero ahora ofrecemos a todos los clientes de más de 2 millones de euros toda esa parte de asesoramiento independiente.

¿Qué supone para los clientes contar con la posibilidad de un pricing ad hoc por el servicio que reciben?

Este pricing ad hoc implica, dentro del asesoramiento, la posibilidad de ofrecer al cliente invertir en las clases de fondos más beneficiosas de cualquier gestora, cobrándole una comisión explícita. La independencia en patrimonios nunca la hemos abandonado. Para hacernos una idea, de cada 10 euros, 9 están invertidos en otras gestoras diferentes a las del BBVA. Lo que ofrecemos al cliente es que, en base a sus preferencias, a su situación, al momento, pueda elegir entre la comisión explícita o no. Esa independencia nos va a permitir como clientes invertir en fondos de muchas gestoras, pero a través de una entidad muy solvente como es BBVA.

Las megatendencias siguen marcando el interés de los inversores. ¿Qué alternativa veis?

Nosotros consideramos megatendencias la parte de inversión sostenible, el pacto medioambiental; los cambios demográficos y sociales, y lo que ello implica, por ejemplo, con el envejecimiento de la población; y también la disrupción tecnológica. Dentro de estas tres grandes tendencias la idea es buscar segmentos con un crecimiento diferencial, modelos de negocio, y posibilitar al cliente invertir en ellos. Planteamos las megatendencias como un satélite adicional a la inversión general, estratégica, del cliente. Le damos la posibilidad de entrar en estos sectores a los que le vemos mucho potencial.