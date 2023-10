Endesa gana 1.059 millones de euros hasta septiembre, un 35,9% menos que hace un año y un 28% menos si no se tienen en cuenta las plusvalías recibidas el año pasado por la venta del negocio de movilidad de eléctrica a su matriz, Enel. Estos primeros nueve meses han estado marcados por un impacto negativo de 700 millones de euros del negocio del gas debido a un débil margen minorista, por la menor demanda (-8%), pero sobre todo por "ineficiencias" en los derivados.

Según ha explicado el consejero delegado de la compañía, José Bogas, la empresa no tuvo en cuenta en su estrategia de coberturas las diferencias entre la cotización en España (PVB) y la referencia europea (el mercado holandés TTF) derivada de la guerra de Ucrania y el impacto del suministro de gas en Europa que les ha penalizado en los dos últimos trimestres. "Hemos aprendido la lección y tendremos cuidado. No esperamos que se produzca este desajuste en el futuro. Es más, esperamos un cuarto trimestre mejor, principalmente por el margen operativo y no esperamos un impacto material en 2024", ha asegurado José Bogas.

La compañía ha compensado ese impacto negativo del gas con resultados positivos de los negocios de redes (230 millones), renovables (280 millones) y comercialización de energía y servicios (473 millones). Esto lleva a la compañía a cerrar los nueve primeros meses del año 2023 con un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 3.353 millones de euros, un 3% inferior al del mismo periodo del año anterior en términos comparables.

Impuesto energéticas

Durante el periodo, se contabiliza también un impacto de 208 millones de euros en negativo, por el impuesto a las energéticas, que será similar el próximo año (en relación con los resultados de este), según ha avanzado el director financiero de la compañía, Marco Palermo. El impuesto grava al 1,2% los ingresos nacionales de la compañía que en términos generales sufren un decrecimiento del 22% hasta septiembre, con un total de 19.211 millones de euros.

Sobre la posible prórroga de este impuesto tras su finalización, como recoge el acuerdo programático entre PSOE y Sumar, José Bogas ha insistido en que el texto habla de "readaptar" y no prorrogar como tal el gravamen y ha reiterado que Endesa "no tiene beneficios caídos del cielo". "Es discriminatorio e injustificado y no sigue la regulación europea que indica que debería aplicar a los beneficios y no a los ingresos. Diré que es discriminatorio para los 'utilities' españolas porque reduce nuestra capacidad de inversión en comparación con otros jugadores europeos, lo cual nos provoca una desventaja en términos de mercado europeo y no tiene ningún sentido", ha agregado.

Inversión

La inversión total de la compañía hasta septiembre creció el 2%, hasta los 1.509 millones. Los negocios de redes (40% del total) y renovables (36%), los dos pilares de la estrategia de transición energética de la compañía absorben tres cuartas partes del total. La generación de caja de la compañía se sitúa en 2.839 millones a final del periodo, desde 586 millones a septiembre del año pasado, mientras que la deuda neta alcanza los 11.600 millones de euros, lo que supone un aumento del 6% respecto al cierre de 2022, debido al pago de dividendos y las inversiones acometidas.

Más clientes

La eléctrica cierra septiembre con su base de clientes estable: 10,5 millones de clientes eléctricos en España, consolidando el fuerte crecimiento logrado el año pasado. De ellos, 6,9 millones están en el mercado libre (un 1% más que el año anterior) y 3,7 millones en el regulado (un 3% menos). La empresa tiene ya vendida el 100% de su producción propia de electricidad para 2023 y el 91% para 2024, en ambos casos a un precio de 65 euros/MWh, cumpliendo con la regulación en vigor.