Empresarias Galicia entregó ayer en Santiago los galardones anuales con los que la asociación premia el talento, la creatividad y el liderazgo femeninos en el ecosistema empresarial de la comunidad, pues tal y como apuntó la presidenta de la asociación, Susana Pérez, durante su discurso de bienvenida: “La mujer es creatividad, es dedicación, constancia y voluntad. Tenemos un país extraordinario y somos cada vez más las mujeres que nos ponemos al frente de nuestras empresas, de nuestro país y de nuestras vidas”.

Entre esas mujeres que han tomado las riendas de la economía durante el pasado año destaca la consejera delegada y fundadora del operador logístico GOI, Yaiza Canosa, que recibió el premio a Empresaria del Año 2023. En su nombre, recogió el galardón su hermana Tamara, que agradeció el reconocimiento y disculpó la ausencia de la premiada. Tamara recordó que Yaiza “montó GOI porque cuando se marchó a Madrid no tenía forma de recibir huevos y más productos de casa”. Gracias a un carácter emprendedeor que tuvo ya desde pequeña, “siempre veía la oportunidad, ya desde el colegio”.

Con el premio Impacto Social, la asociación galardonó a las cuatro componentes de la Red Sumamos –Maite Torres, Ana Fuentes, Teresa Mariño y Marta Costas– por su contribución a dar una mayor visibilidad al trabajo de directivas, ejecutivas y empresarias. Agradecieron el galardón que es, para ellas además “una responsabilidad, pues nos hace ver que tenemos que seguir con nuestro trabajo, ya que de manera individual o colectiva debemos mantenernos constantes en reflejar el talento femenino y cooperando, pues así creceremos todas juntas”.

El premio a la Trayectoria Profesional recayó en Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino.Tras recibir el galardón alabó el carácter trabajador de los gallegos, “allá donde vamos dejamos huella” y recordó que haber crecido con su abuela en una aldea rural después de que sus padres cogieran las maletas y se fuesen a la emigración, le hizo ser quien es y llegar hasta donde ha llegado.

Yanina Hallak, consejera delegada y cofundadora de UARX Space, recibió el premio al Emprendimiento después de haber colaborado en 2023 en la provisión de diez satélites que ya están en el espacio. “Estoy muy feliz de haber montado desde Nigrán, la primera empresa de logística espacial de España”, señaló.

Finalmente, María Troncoso, responsable del departamento de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, recibió la Mención de Honor de Empresarias Galicia por su incansable labor como embajadora de la organización. Emocionada tomó un galardón que no se esperaba, “cuando me inscribí en la gala pensé que iba a estar cenando con vosotros y no aquí arriba”, bromeó. A continuación alabó el trabajo de la asociación empresarial, de la que destacó “el trabajo en equipo y el lograr que nunca te sientas sola. Son unas grandes compañeras de viaje”, concluyó.

Al acto, celebrado en el Hotel Monumento San Francisco, acudieron la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín, la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Deputación de A Coruña, José Ramón Rioboo, entre otras autoridades de las instituciones gallegas y del mundo de la empresa.

La presidenta de la asociación reivindicó durante su intervención que Empresarias Galicia se ha convertido ya en “la casa de todas aquellas personas que creemos en la igualdad de oportunidades”. Una paridad que, en su opinión, se debilita en la confrontación y se vuelve poderosa cuando existe unidad, en la acción y en la implicación, tanto de hombres y mujeres como entre las empresas y las instituciones.

Precisamente desde ese mundo institucional tomó la palabra Goretti Sanmartín que reivindicó el esfuerzo realizado por asociaciones como Empresarias Galicia, los movimientos sociales y también las instituciones “para darle visibilidad a las aportaciones de las mujeres en todas las esferas sociales y públicas”. Teniendo siempre en mente que las nuevas generaciones necesitan, justamente, referentes femeninos en campos como “la economía, la ciencia, la política o el deporte”.

La alcaldesa añadió, además, que estos referentes “es más fácil encontrarlos en unos campos que en otros”. El emprendimiento es uno de esos sectores más resistentes, en opinión de la regidora. Por ello agradeció nuevamente el trabajo de Empresarias Galicia por “visibilizar y apoyar” la brega de tantas mujeres en ese campo y que en el día de ayer fueron galardonadas, provenientes de “ámbitos innovadores como la logística o las telecomunicaciones o de otros tan llenos de creatividad como la moda”. A todas ellas les expresó el agradecimiento y la felicitación tanto propia como de la institución que representa, el Concello de Santiago.

Sin embargo, Sanmartín no quiso olvidarse de todas aquellas “mujeres anónimas” que sostienen una parte fundamental de la economía de este país. “Las mujeres del agro, las labradoras y ganaderas, postergadas hasta hace muy poco como verdaderas empresarias de sus propias explotaciones”, reivindicó la regidora.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta, Ángeles Vázquez, puso en valor durante su intervención ese talento femenino que día a día va copando más espacios a base de tesón y voluntad, haciendo gala de su “capacidad de superación, dedicación, esfuerzo y emprendimiento”. Vázquez quiso, además, animar a Empresarias Galicia a seguir trabajando en favor de la visibilización de todas esas mujeres emprendedoras, “sin las que Galicia no existiría”.