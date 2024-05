El declive de las pescaderías tradicionales: desde 2007 desaparecieron más de un tercio

En una época donde la población está más sensibilizada que nunca con los hábitos saludables, lo que incluye una alimentación adecuada, es paradójico que el consumidor español se esté alejando de productos indispensables para garantizar una dieta equilibrada como el pescado, que lleva toda la vida en la mesa del ser humano.

Un comportamiento que están pagando muy caro las pescaderías, uno de los negocios más tradicionales, especialmente en comunidades como Galicia –la que tiene más kilómetros de costa de España–, que llevan tres lustros experimentando un importante declive. Su número se desplomó desde 2007 hasta la actualidad, pasando de las 15.000 repartidas por todo el país en ese momento a las apenas 9.800 actuales– una caída del 35%– cuya facturación global supera los 2.200 millones de euros al año.

Así lo indican los datos de Fedepesca (Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados), en una tendencia imparable que, como señala su directora general, Maria Luisa Alvarez, tiene múltiples consecuencias. Entre ellas una bajada del consumo de pescado en los hogares y también en el número de especies que se comercializan. “Al haber menos especialistas vendiendo pescado y marisco baja el consumo global de estos productos”, explica a EL CORREO GALLEGO.

Una estrategia de alimentación

Las cifras que aportan son claro exponente de este argumento. “Hemos perdido 8 kilos de consumo de pescado por persona y año en los hogares españoles en la última década, en Galicia 9 kilos. Una barbaridad”, señala, apelando a la puesta en marcha de una estrategia integral de alimentación para luchar contra este “abandono” que según entiende tiene un impacto demoledor. “Crecen las cifras de obesidad y sobrepeso y la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares”.

Al mismo tiempo, retrocede también el número de especies que se comercializan. “Terminaremos comiendo 4-5, como en el Norte de Europa, lo que será una desgracia para la dieta pesco-mediterránea”. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, el pescado más consumido en 2022 fue el salmón, superando al producto pesquero que fue siempre el más consumido en España: la merluza, que ocupa el segundo lugar. Le siguen el bacalao, la dorada y los boquerones. El salmón, apunta Álvarez, es de los pocos que aumentó su consumo en los últimos 5 años. Igualmente, subió el de especies como el bacalao o la dorada, “el resto sufrió un descenso”. Por otro lado, la merluza, reina de las mesas españolas, es el pescado que más disminuyó su consumo: -0.78 kg/persona/año en el último lustro.

La directora general de Fedepesca opina que hay tres “falsas percepciones” en la mente de los consumidores que justificarían el hundimiento del consumo de pescado y, por consecuencia, la desaparición de los establecimientos dedicados en exclusiva a su comercialización.

María Luisa Álvarez, directora general de Fedepesca / cedida

La primera es que son productos caros. “Nada más lejos de la realidad, se confunde valor con precio. Esta cadena necesita trabajar muy rápido para preservar la frescura, se trabaja de noche, es necesario asegurar el frío. Y todos los eslabones están sometidos a unas exigencias laborales importantes, desde la pesca, pasando por los mayoristas, hasta los detallistas”.

Otro factor, relata, es el cambio del uso en la prioridad del tiempo. “Tenemos la falsa percepción de que no tenemos tiempo y dedicamos, de media, dos horas al día de las redes sociales. Comprar y cocinar pescado es fácil, lo que me lleva a plantear la tercera falsa percepción: que no son productos fáciles de preparar”.

Una idea que desmonta argumentando que los pescaderos preparan el producto listo para cocinar o congelar, se pueden hacer encargos por whastapp, por teléfono y muchos venden online e incluso en algunas ciudades por Uber Eats. “Nos lo llevan a casa y un pescado a la plancha o al horno se hace enseguida”.

Discriminados en formación

Actualmente, entre empleados por cuenta ajena y autónomos sobreviven en el negocio de las pescaderías tradicionales “cerca de 20.000 personas”, concreta María Luisa Álvarez, apuntando, con todo, a las enormes dificultades que implica encontrar personal. “Es un sector discriminado en las políticas de formación”, se queja, en contraposición con la hostelería, que, explica, cuenta con formación pública desde los años 60. “Y el comercio mayorista y minorista de alimentación, que emplea a más de medio millón de personasen España, no consiguió que se publicara el título de FP hasta el 2018”. “A día de hoy ninguna comunidad lo está ofertando. Esto ha impedido contar con jóvenes cualificados en todas las materias que se necesitan para trabajar en el sector”.

Sobre el perfil de los trabajadores que requiere este tipo de comercio deben de ser muy polivalentes. “Tiene que conocer muy bien el producto, su conservación y tratamiento para preservar la calidad, sin olvidar saber atender al público y dominar las claves de seguridad alimentaria”. Además, opina que es necesario saber de sostenibilidad, de gestión comercial, de marketing digital, de gastronomía, de comunicación. “Un buen pescadero no va a conocer el paro, los buenos profesionales son muy valorados por las empresas y deberían de gozar del prestigio social que merecen”.

Por último María Luisa Álvarez urge a las administraciones un plan de choque: incluir la educación nutricional obligatoria en los colegios, eliminar el IVA de los productos como el pescado, gravado al 10%, y hacer intensas campañas de comunicación.