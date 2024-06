“La inteligencia artificial no es una religión, es una ciencia”

¿Cuáles son los principales retos de la inteligencia artificial en relación con el mercado laboral?

Para utilizar inteligencia artificial en las empresas necesitamos primero formar a las personas. Es una herramienta. Igual que cuando se pasó de la máquina de escribir al ordenador para hacer tareas similares, aquí estamos pasando de utilizar un entorno informático sin inteligencia artificial a uno que la incorpora.

Hay otros retos en cuanto a la aplicación. La parte ética: cómo se aplican estos sistemas. No porque la inteligencia artificial sea más o menos peligrosa que cualquier otra tecnología, sino porque es nueva y la gente tiene que acostumbrarse a usarla.

Por último: los sistemas de inteligencia artificial aprenden a partir de algo. Es importante darles ese algo de una manera correcta. Si los datos que le damos tienen sesgos de cualquier tipo va a aprender esos sesgos.

Sobre estos sesgos: ¿es posible diseñar una IA que no replique de forma alguna desigualdades o subjetividades?

Es totalmente posible. Los datos con los que alimentemos una inteligencia artificial van a marcar el rumbo de lo que haga. Por sí mismo, el sistema inteligente es agnóstico, no tiene sesgos. Los sesgos se los producimos mediante los datos con los que lo entrenamos.

Por ejemplo, en el ámbito médico: si utilizamos solamente imágenes radiológicas de pacientes jóvenes cuando el sistema vea una imagen de un paciente anciano las posibilidades de que cometa un error son mayores.

Se puede llevar también al ámbito financiero: la economía de Europa no es la misma que la de Asia. Si se diseña un sistema de riesgos para entregar créditos solamente en Europa probablemente ese sistema no funcione para habilitar créditos en comunidades de ciertos países con características diferentes.

Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que no haya sesgos? Entender bien dónde se va a aplicar el sistema y recopilar datos que incluyan todas las sensibilidades. Con eso evitamos normalmente los sesgos. Hace falta un ingeniero de conocimiento que entienda por qué se producen los sesgos y que filtre, que escoja esos datos para entrenar al sistema.

¿Estos puestos de supervisión son una forma de reorientar el empleo que pueda perderse con la implantación de sistemas de IA?

Con los sistemas inteligentes existe el miedo de que eliminen puestos de trabajo. Pero son herramientas. Lo que se está intentando es que apoyen el funcionamiento de una persona que está realizando una tarea y le ayude a realizarla mejor. Como los ordenadores en una oficina. La idea es la del apoyo, no la de la sustitución.

Puede que redunde en la reducción de ciertas plazas, pero eso no es un efecto directo de la IA. Ahí hay un contexto. Está el contexto de los trabajadores, de la empresa. Lo veo como una herramienta inteligente que te apoya en tu trabajo.

Si la IA va a transformar los procesos productivos: ¿es necesario que se integre también en todas las formaciones?

Por un lado, hay que hacer una alfabetización digital a nivel de inteligencia artificial en todos los niveles de trabajo de la empresa, igual que en su momento con las competencias digitales. Es una formación directa que se puede realizar con cursos adaptados.

En el sistema de educación también. Ahí ya se están haciendo los deberes. En Galicia, no solo en A Coruña, en el sistema universitario, se ha puesto en marcha un grado de Inteligencia Artificial que se imparte en las tres universidades de forma coordinada. También hay el nivel de máster, uno específico de Inteligencia Artificial, para personas que han cursado títulos afines. A nivel de doctorado lleva muchísimos años. Y a nivel de formación profesional también se están incorporando contenidos.

Además, a partir de estos estudios, se formarán profesionales específicos, expertos en inteligencia artificial para incorporar en las empresas.

¿Qué ha pasado para que la inteligencia artificial sea el tema tecnológico del momento?

El campo de la inteligencia artificial se funda en los años 50. No empezó ayer. ¿Qué ha pasado? Pues tiene que acompañar todo. Por un lado, las técnicas: el área es más que lo que estamos viendo ahora con ChatGPT. Las técnicas se han ido desarrollando con el tiempo.

También hace falta potencial de computación: ordenadores suficientemente potentes para poder entrenar estos modelos. Para poder incorporar miles de millones de datos en un proceso de aprendizaje. Hasta hace muy poco tiempo no se podía realizar.

Una vez hemos tenido la capacidad de computación los avances de estos setenta años han llegado a un punto crítico en el que las empresas han podido crear modelos grandes de lenguaje, sistemas que nos permiten tener conversaciones con un sistema informático artificial. Han generado una interfaz de trabajo que antes no teníamos. Ese es el salto que ha visto la gente.

Pero hay muchísimas más técnicas. Estos sistemas conversacionales son más débiles en la parte de razonamiento. No razonan como otros sistemas expertos. Por eso aparecen las noticias de que se inventan cosas. Es por su forma de trabajar, por cómo están diseñados.

¿Cuál es el cambio? El cambio ha sido la posibilidad de diseñar una conversación natural entre una máquina y una persona y que en esa conversación veamos empatía, que nos entiende, que nos da respuestas.

¿Dónde podría centrarse Galicia para lograr avances en inteligencia artificial?

Lo primero que tenemos que matizar es que la inteligencia artificial no es una religión, es una ciencia. Y no es un elemento único. No hay algo que se llame inteligencia artificial que apliques y ya tenemos la solución a un tema. Son distintas herramientas de distintos tipos aplicables en diferentes ámbitos.

Se está aplicando desde hace tiempo en empresas, en la administración pública, en la sanidad. En el apartado conversacional, que es el que ha tenido el bum, no se estaba aplicando, pero sí en otros. Por ejemplo, en el Sergas. En la revisión de imágenes de radiología. Son sistemas de análisis de patrones de datos que se llevan utilizando 30 o 40 años. Hay varios casos así en Galicia.

¿Qué se debe tener en cuenta para su desarrollo a futuro?

Además de lo mencionado en cuanto a formación y utilidad práctica estaría el tema del buen uso. De la regulación y de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial. Necesitamos estar vigilantes.

Cuando se emplean sistemas automatizados para funciones como decidir sobre si se concede un crédito debemos exigir que se nos otorgue una explicación de los motivos. Eso va a hacer que la gente confíe en la IA. No quita que si nos deniega un crédito probablemente nos enfademos igual que si nos lo deniega una persona. Pero la IA tiene que ser explicable, aparte de no tener sesgos, de funcionar correctamente, todo lo que eso supone. Eso va a ser una obligación de la Unión Europea.