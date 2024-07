Yolanda Díaz hará una última propuesta a la CEOE para sacarla del 'no' a la reducción de jornada o romper

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hará un último intento para sacar a la patronal CEOE del 'no' a pactar una ley de reducción de jornada. La también ministra de Trabajo ha avanzado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que remitirá una nueva propuesta a sindicatos y empresarios, con la que espera o bien que los segundos empiecen a hacer aportaciones escritas al texto o bien romper definitivamente las conversaciones y pactar únicamente con las centrales cómo España llegará a una jornada máxima de 37,5 horas semanales.

El choque de trenes entre la patronal y la ministra de Trabajo avanza sin visos de freno alguno que lo evite y el lunes que viene todo parece indicar que las negociaciones para reducir por ley la jornada laboral finalizarán su recorrido, al menos en el diálogo social tripartito.

En la reunión de este pasado lunes donde Trabajo abordó la materia con patronal y sindicatos, el 'número 2' de Díaz elevó manifiestamente el tono contra los empresarios y les acusó de "burlarse del diálogo social" y de la "democracia" al tratar de volver a la pantalla de hace seis meses y cuestionar, en sí, la ley de reducción de jornada.

Los empresarios no llevaron propuesta escrita a la mesa, tal como les había reclamado Trabajo, pero aun así Trabajo no quiso dar carpetazo a las negociaciones y los volvió a citar el lunes que viene. Nadie quiere ser el que rompa la baraja, si bien la partida se enfila hacia un final sin acuerdo.

"Cuando alguien quiere dialogar y llegar a acuerdos lo que hace es operar con discreción y yo esta semana no he sido capaz de seguir todas sus posiciones públicas", les ha recriminado la dirigente de Sumar. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a acusar a Díaz la semana pasada en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica, de practicar un "monólogo social". Y este miércoles la patronal celebrará un acto que amadrinará la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra "la injerencia" del Gobierno en la vida de las empresas.

Las críticas y los reproches vuelan de un lado a otro durante estos días, si bien Yolanda Díaz quiere intentarlo hasta las últimas. "A mí me gustaría que hubiera un acuerdo sobre una de las medidas claves para el país", ha insistido. La vicepresidenta segunda ha avanzado que presentará una nueva propuesta a los agentes sociales el lunes que viene, sin desvelar el contenido de la misma. Sí ha enfatizado que no será una disminución de jornada "fake" y que no entrará a cambiar horas de jornada ordinaria por más horas extras, como reclamaba alguna voz empresarial.

La CEOE rechaza reducir por ley

La patronal CEOE se ha opuesto desde el minuto 1 de la legislatura a la promesa electoral del Gobierno a reducir la jornada laboral por ley. Los empresarios sostienen que ello es una injerencia en la negociación colectiva y que allí donde las compañías tienen margen ya han reducido la jornada por debajo de las actuales 40 horas semanales.

El contraargumento del Ejecutivo es que pretende hacerlo por ley por una cuestión de igualdad entre sectores y evitar así que aquellos gremios menos sindicalizados y con peores condiciones sean también los que más horas hacen.

A esa tesis económica se suma que dentro de la CEOE hay dirigentes que ven poco recorrido a la actual legislatura y que rechazan comprometerse con este Gobierno, especialmente en medidas que no les son favorables.