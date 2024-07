El Foro Económico advierte el “divorcio” entre política y economía y llama a alcanzar acuerdos

Por un lado, una economía, la de Galicia y la de España, que avanza firmemente y que es “referencia en Europa”. Por el otro, una actualidad política e institucional en la que proliferan la “tensión” y la “discusión”. Este es el “divorcio creciente” que el Foro Económico de Galicia advierte y que ha llamado a revertir con ocasión de la presentación de su informe trimestral sobre la coyuntura económica, correspondiente a los primeros meses de este 2024.

Así lo explicitó el director del Foro, Santiago Lago Peñas, quien destacó que la buena marcha de la economía en la actualidad -con la mayoría de indicadores macroeconómicos arrojando balances positivos- “no debe esconder los problemas estructurales” que atraviesan la realidad gallega. El más acuciante, a su juicio, la necesidad de reformas en aspectos como la financiación autonómica y local, el sistema de pensiones o la fiscalidad.

“Las luces son mucho más intensas que las sombras”, concedió, dado que prevé que el crecimiento de España y de Galicia esté, a finales de este ejercicio, “más cerca” del 3% que del 2% pronosticado en su día, gracias al excelente comportamiento de las exportaciones y de la actividad turística. Pese a ello, el economista mostró su preocupación por la “fragmentación” y crispación que se han adueñado de la actualidad política y que complican en demasía la llegada a acuerdos amplios y transformadores.

Avances a nivel macro

Precisamente un expresidente de la Xunta, Fernando González Laxe, fue el encargado de detallar el análisis realizado en este primer informe de la coyuntura socioeconómica. En su intervención, puso el foco en que Galicia encadena ya once trimestres consecutivos de crecimiento, una “senda consolidada” que se encuentra “muy por encima de la media comunitaria”, aunque el ritmo de esta expansión sea todavía inferior al promedio estatal. El economista también llamó la atención sobre el escenario posterior a la pandemia de covid-19, en el que Galicia fue “la que mejor se comportó dentro de las comunidades autónomas de España” y la primera en recuperar los niveles de actividad y crecimiento previos a esta crisis.

Entrando en detalle, González Laxe justificó las buenas cifras económicas por la mayor contribución de la demanda externa, ligada a las exportaciones de sectores como el textil, la automoción, la pesca, los derivados del petróleo o el material de transporte. La mayoría de estos productos salen con rumbo a otros países de la Unión Europea, con Francia y Portugal como socios comerciales destacados.

No obstante, el coordinador del informe del Foro Económico de Galicia señaló que Galicia debe tener “ojo” con especializarse demasiado en exportaciones, porque la competitividad de las mismas puede fomentar el mantenimiento de salarios bajos. Lago Peñas matizó después que este no es un peligro demasiado importante, puesto que las exportaciones gallegas son “muy líderes” en tecnología y organización interna, por lo que no compiten mediante una reducción de los costes salariales, además de operar en mercados a priori “seguros”.

En cualquier caso, González Laxe sí puso énfasis en que, en cuanto a la demanda interna, es necesario estimular el consumo de los hogares, menor que el del resto del Estado por influencia directa de los salarios percibidos. En este sentido, apuntó que las tasas de inversión públicas son buenas y que fallan los niveles de inversión privada. Como explicación a este hecho argumentó que muchos proyectos afrontan una burocracia excesiva que ahuyenta posibilidades de inversión. Así pues, reivindicó que se simplifiquen estos trámites y que, desde las instituciones, se promueva también una campaña para fijar una “imagen de marca” de Galicia que atraiga inversores y evite la fuga de talento.

Preguntado al término de su intervención sobre si las trabas mencionadas se referían al estado de las promociones eólicas -habida cuenta de que la Justicia ha frenado la práctica totalidad de los parques impulsados en tiempos recientes-, respondió que “hay muchos” otros proyectos frenados por la carga burocrática. Entre ellos, los más importantes, subrayó, son aquellos de iniciativas de desarrollo tecnológico y adaptación digital, por los habría que hacer una “apuesta mucho más congruente” para poder mantener el buen ritmo exportador.

Por último, en lo relativo a la oferta, González Laxe apreció que el sector que más crece es el industrial, junto a los servicios (comercio y hostelería, principalmente). Sin embargo, el sector primario vive un momento “preocupante” y reduce su peso en el PIB gallego por tercer trimestre consecutivo.

Evolución del empleo

El economista José Francisco Armesto fue el encargado de exponer las conclusiones en la parte de empleo, ámbito en el que se constata un comportamiento positivo del mercado laboral en todos los apartados, como población activa, tasa de temporalidad, número de horas trabajadas o afiliaciones a la Seguridad Social.

A petición de los periodistas, el director del Foro también se pronunció sobre la reducción de la jornada laboral negociada por el Gobierno con los agentes sociales. Lago Peñas observó que no existe una solución única que atienda a la perfección la “diversidad” de los sectores productivos y tipos de empresas existentes en España, pero sí declaró que “este tipo de cambios requieren diálogo y consenso”. Por este motivo, tildó de “carencia importante” que se puedan impulsar medidas con este fin sin el acuerdo con la patronal. “Hay que dialogar”, reiteró.

“El turismo es como el colesterol. No tener es malo, demasiado también”

La dependencia de la economía gallega del turismo y su ascendencia sobre las condiciones laborales de los trabajadores fue otro de los temas comentados durante la presentación del informe del Foro.

A este respecto, Lago Peñas aseveró que es necesario encontrar “equilibrios” que permitan que la actividad turística no afecte la vida de los habitantes de aquellas zonas en las que se desempeña. “Lo que nos interesa es apostar por el turismo que genera más valor añadido”, manifestó, declarándose partidario de un modelo de “turismo de calidad” que no caiga en masificaciones y conlleve un “menor impacto” de las externalidades negativas sobre los vecinos.

“El turismo es como el colesterol. No tener ninguno es malo, pero tener demasiado también”, resumió el director del Foro, con un peculiar símil del que se valió para intentar posicionarse en un tema que -indicó- afecta a muchos otros lugares de todo el mundo además de Galicia, como Barcelona, Venecia o Japón.

Así pues, precisó que “más que celebrar cantidades” de turistas y número de pernoctaciones, las administraciones públicas “deberían celebrar otro tipo de indicadores en el sector”. “El crecimiento por el crecimiento” -abundó Lago Peñas- solo redunda en asumir más gastos y dificultades para los ciudadanos, que no obtienen a cambio ningún tipo de contraprestación positiva por soportar las presiones que esta actividad genera sobre infraestructuras o servicios.

Como ejemplo de esto último, puso el caso de Santiago de Compostela, donde la “hipertrofia” del sector turístico y la proliferación de pisos de alquiler vacacional provoca que haya un menor número de viviendas accesibles para los universitarios que quieren estudiar en la ciudad.

Pese a esta exposición, el representante del Foro Económico de Galicia prefirió “no demonizar nada” y reiteró que lo importante es llegar a “equilibrios” que satisfagan a todas las partes implicadas. “Tenemos la sensación de que el debate -sobre el modelo turístico a aplicar-es bastante pobre”, lamentó, acerca de la aproximación política a estas cuestiones.