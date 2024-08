Los sindicatos gallegos estarán "vigilantes" ante despidos de personal con adaptación de jornada

Las centrales sindicales gallegas estarán “vigilantes” ante posibles despidos de personal que hayan solicitado o disfruten de una reducción de jornada aprovechando la grieta legal abierta a partir de este jueves con la entrada en vigor de la nueva Ley de Paridad, que hasta que se corrija deja a estos trabajadores sin la protección de la que gozaban debido a un “error técnico” que no fue subsanado.

“Por supuesto que estaremos vigilantes”, confirma en palabras para este periódico la secretaria xeral de Comisiones Obreras (CCOO) Galicia, Amelia Pérez. “Si se produce algún despido de estas características que llegue a nosotros acudiremos a otras normas como el derecho europeo para defender al trabajador que le pase”, añadió. No obstante, Pérez aclara que este fallo en la norma “no significa que una persona que tenga una adaptación de jornada vaya a ser despedida”. De hecho, confía en que no sea así. “Esperemos que los empresarios sean serios y sensatos y no haya muchos que aprovechen la coyuntura, aunque siempre puede haber algún caso”.

“Todo depende de la mala fe que pueda tener la empresa con respecto al trabajador y después una cuestión de interpretación en los tribunales”, señalan, por su parte, fuentes de UGT Galicia ante la posibilidad de un incremento de los despidos. Desde Madrid, el secretario general de la central ugetista, Pepe Álvarez, ofreció los servicios jurídicos del sindicato ante posibles despidos amparados en la nueva normativa mientras se subsana el fallo de redacción. A falta de datos concretos de cuantos trabajadores tengan solicitada o disfruten ahora mismo de la adaptación de jornada por conciliación, ambas centrales indican que en la comunidad hay mucha gente que la pide. “Pueden ser miles”.

Un fallo “intolerable”

“Nosotros alertamos de ese error técnico”, subraya Pérez, sobre el fallo en la redacción del texto, que deja desprotegidos a quienes pidan acogerse al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a aquellos que pidan una adaptación de jornada con cambios de horarios, turnos o el teletrabajo para poder conciliar. Pero lo que más descoloca a los sindicatos es que no esté solucionado ya. “Lo tenían que haber visto antes”, zanja UGT. Desde Comisiones, su líder a nivel autonómico es aún más contundente: “No entendemos por que no hubo una rectificación inmediata por parte del Gobierno para corregirlo cuando podía haberla habido. Nos dijeron que en cuanto hicieran el primer Consejo de Ministros en septiembre lo subsanarían, pero no nos parece de recibo. Es algo inaudito. Hay muchos trabajadores que hoy están preocupados. Lo que pasó nos parece muy grave”, subraya Amelia Pérez.

Las claves

El Ministerio de Trabajo, por su parte, minimiza los efectos del “error” del Ministerio de Igualdad en la ley de paridad y rechaza que los cambios vayan a tener consecuencias legales. En el departamento de Yolanda Díaz niegan que vaya a producirse una desprotección del trabajador y afirman que “el despido seguirá siendo nulo” en estos casos. Además, sostienen que “se trata de un error que se subsanará de manera lo más inmediata posible en cuanto el calendario legislativo lo permita”.

La ley de paridad vino a corregir un error de la etapa de Irene Montero en Igualdad, cuando la ley trans aprobada en febrero de 2023 dejó fuera de las causas de nulidad del despido el ser víctima de violencia sexual, contra la ley del sí es sí aprobada unos meses antes por su propio departamento.

Después de aquella norma, en junio de 2023, Trabajo impulsó una reforma del Estatuto de los Trabajadores donde introdujo la nulidad del despido a quienes “hayan solicitado o estén disfrutando” tanto las adaptaciones de jornada como los permisos de cinco días por enfermedad grave, hospitalización o intervención de familiares o convivientes (recogidos en el artículo 37.3b del Estatuto de los Trabajadores).

Sin embargo, la nueva ley de paridad que entra hoy en vigor y que venía a corregir la ley trans, dejó fuera el apartado introducido hace un año por el ministerio de Yolanda Díaz, en lo que el Ministerio de Igualdad calificó como un “error técnico” que se comprometió a subsanar cuanto antes.

En Trabajo lamentan el fallo pero rechazan que esta modificación legal desproteja al trabajador, asegurando que el despido “sigue siendo nulo” en los supuestos de petición o disfrute de adaptación de jornada laboral y permisos por cuidado familiar, y que la introducción de estos supuestos el año pasado iba encaminada a “dar claridad” y “simplificar” el proceso de nulidad, que en todo caso, defienden, seguirá siendo efectivo.

El departamento de la ferrolana Yolanda Díaz apunta al principio de indemnidad, recogido en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre no discriminación en las relaciones laborales.

En Trabajo aseguran haber consultado con abogados y juristas sobre la situación y llaman a evitar el “alarmismo” sobre este punto, asegurando que los trabajadores permanecen igual de protegidos en situación de reducción de jornada laboral o tras haber pedido permisos de conciliación. “No habrá desprotección”, resumen fuentes del ministerio.

“La persona trabajadora sigue teniendo derecho a la protección si es despedida como consecuencia del ejercicio de sus derechos de conciliación independientemente del texto redactado en vigor”, sostienen desde Trabajo, donde apuntan a que será Igualdad el responsable de enmendar su error.

Vía enmienda

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya admitió el pasado 14 de agosto que se trataba de un “error técnico” que se había producido “contra la voluntad de todos los que han participado en esa ley, desde el Ministerio hasta la última parlamentaria” y mostró su confianza en que “en breve tengamos solucionado el problema”.

La vía más rápida de enmienda sería la vía del real decreto ley en el próximo Consejo de Ministros que se reúne el próximo martes 27 de agosto, pero desde Igualdad descartan esta vía y apuntan a que esperarán a que se retome la actividad parlamentaria para introducir el cambio por la vía de la enmienda en la primera norma que se apruebe. Una vía que, ante la sequía legislativa de esta legislatura y la dificultad de componer mayorías, impide poner fecha a esa nueva corrección.