Renuncia del exmagistrado Navarro Medina en la compañía Cox tras aparecer en la trama Ábalos

Antonio Medina seguirá al frente de la secretaría general de Cox. Este es el acuerdo al que ha llegado la compañía tras ver cómo su fichaje estrella, el que fuera presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro Medina, aparecía en las informaciones del caso Ábalos. Desde la empresa, se ha explicado que el exjuez ha renunciado al puesto. Así, estaríamos ante un cese encubierto en el que el tiempo burocrático para oficializar estos cambios en las empresas del Ibex 35 ha jugado a favor del equipo del alicantino Enrique Riquelma.

En una información que adelantaba este lunes El Confidencial, la cotizada de energía y agua ha querido despejar cualquier sombra en su proyecto de crecimiento y expansión. El magistrado pasó por las salas alicantinas durante su carrera judicial que se extendió también a las islas Canarias -es de origen tinerfeño - y Cataluña. La semana pasada se hicieron públicos los mensajes que se habría intercambiado con el exministro valenciano y entonces secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, al cual le filtró en verano de 2020 el sentido de la sentencia que la Audiencia Nacional iba a dictar dos meses después sobre el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, investigado por su papel en el proceso independentista de Cataluña. Navarro Miranda, que presidió la Audiencia Nacional desde 2014 hasta el pasado mes de marzo, le envió dos mensajes de whatsapp a Ábalos, según publicó La Provincia, cabecera de este mismo grupo editorial.

Enrique Riquelme, presente ejecutivo de Cox, durante su entrada a Bolsa. / Javier Barbancho

La continuidad de Medina tiene cierta lógica, pues se trata del abogado que ha asesorado a la compañía, en toda la operación de salida a Bolsa realizada a finales del año pasado. Con el cambio de paso, Cox da tranquilidad a su consejo de administración y evita la posible erosión de la marca, que había entrado en una dinámica de anuncios de adjudicaciones de ámbito tanto nacionales como internacionales en las últimas semanas.

Sospechas y antecedentes

El fichaje de Navarro Medina se anunció en el primer trimestre del año y la compañía ha preferido no entrar en detalles sobre esta nueva etapa sobre si se buscará un nuevo recambio para tan relevante puesto. En las informaciones publicadas hasta ahora, lo que ha trascendido es que el juez canario, que presidió la Audiencia Nacional durante más de una década, utilizó un lenguaje informal para dirigirse al extitular de Fomento: "Buenas tardes, José Luis! A los efectos que procedan, en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto no puede ser público! Fuerte abrazo y descansa!".

Ábalos, consciente de la relevancia política del contenido, trasladó de inmediato la información al presidente Pedro Sánchez, precisando que el origen de la filtración era el propio presidente de la Audiencia Nacional. La respuesta de Sánchez fue parc, pero inequívoca: un simple "ok" que confirmaba la recepción y conocimiento del mensaje. La comunicación entre Navarro Miranda y Ábalos no quedó ahí. Un mes y medio después, el 30 de septiembre, el juez volvió a contactar con el socialista para advertirle que algunos medios ya empezaban a especular con la posible absolución de Trapero. En este mensaje añadió: "Para que lo manejéis", es decir, para que el gobierno estuviera preparado ante la inminente publicación de la resolución. El juez tinerfeño confirmó a El Mundo el envío de los mensajes de whatsapp, aunque matizó que no recordaba con precisión los detalles debido al tiempo transcurrido.

No es la primera vez que la figura del magistrado. El diario de Las Palmas de Prensa Ibérica informó el pasado 4 de julio que Navarro Miranda ya estuvo bajo escrutinio por su implicación en el intercambio de mensajes durante la llamada Operación Kitchen. El juez y Francisco Martínez, número dos de Interior a las órdenes del ministro Jorge Fernández durante el gobierno de Mariano Rajoy, mantuvieron comunicaciones sobre la marcha de la investigación y los mensajes terminaron por incorporarse al sumario. Aquella vez, el CGPJ investigó el caso y concluyó que el juez no había incurrido en hechos sancionables.

Suscríbete para seguir leyendo