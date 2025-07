Bruselas abre la vía para sancionar a España por frenar la opa de BBVA sobre Sabadell

La Comisión Europea prepara un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por las restricciones adicionales impuestas a la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, según confirman fuentes financieras.

El origen del conflicto se remonta al pasado 24 de junio, cuando el Consejo de Ministros español dio luz verde a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, pero con una cláusula que obliga a mantener separadas ambas entidades durante al menos tres años, ampliables por otros dos. El Gobierno esgrimió la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 para justificar esta exigencia “por el interés general”, más allá de las condiciones impuestas por la CNMC para garantizar la competencia.

Sin embargo, Bruselas considera que España ha estirado demasiado ese concepto. Ya hace un mes, la Comisión Europea dejó claro que no veía motivos para bloquear la operación tras los informes favorables de la CNMC y del BCE, y advirtió públicamente que no dudaría en usar sus competencias como guardiana de los Tratados si se imponían restricciones injustificadas al mercado único.

El procedimiento, que se espera que se active próximamente, comienza con el envío de una carta de emplazamiento, solicitando explicaciones detalladas a España, que tendrá un plazo habitual de dos meses para responder. Si la respuesta no convence a Bruselas, el siguiente paso sería un dictamen motivado, dando otro plazo para que el Gobierno corrija la situación. De persistir el desacuerdo, el caso acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer multas millonarias. Para España, la sanción mínima en este tipo de casos ronda los 7,5 millones de euros en un pago único o cerca de 8.000 euros diarios si es periódica.

El pasado martes, la Unión Europea advirtió a Italia por imponer condiciones estrictas a la adquisición de Banco BPM por parte de UniCredit, lo que ha desencadenado una lucha de poder entre Bruselas y Roma por el destino de la operación. Los reguladores de la UE emitirán en breve un dictamen formal en el que comunicarán al gobierno italiano que no tenía derecho a intervenir en la adquisición prevista de Banco BPM por parte de UniCredit. La Comisión Europea afirmará que, según las normas de fusión del bloque, solo Bruselas tiene competencia legal para imponer condiciones al acuerdo, que fue aprobado por la UE el mes pasado, según adelantó la agencia de noticias Bloomberg.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el titular Carlos Cuerpo ha insistido este jueves en el Foro ICEX 2025 en que el Ejecutivo ha actuado “ciñéndose exclusivamente y de manera muy estricta a lo que habilita la normativa española”, convencido además de que esta es plenamente compatible con el derecho europeo. Cuerpo niega haber recibido ningún tipo de información, por ahora, sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea sobre la opa de BBVA a Sabadell. No obstante, el Gobierno es consciente de que la decisión de imponer condiciones adicionales podría abrir la puerta a una reacción formal de Bruselas.

Por su parte, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha señalado que ha habido instancias que se han ido pronunciando y ha recordado que el Banco Central Europeo y el Banco de España ya lo hicieron hace un año sobre los temas de solvencia, posteriormente la autoridad de la Competencia, y después el Gobierno también "tiene la posibilidad de posicionarse en términos de interés general". En sentido, Escrivá ha asegurado que no le consta que "haya en este tema un ángulo europeo distinto". "No me consta", ha afirmado Escrivá.

En todo caso, los plazos habituales del procedimiento comunitario, que puede alargarse durante meses o incluso años, podrían tener un impacto en el calendario de la opa de BBVA sobre Sabadell, aunque finalmente Luxemburgo diese la razón a España. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas Europeo reprochó el pasado diciembre que los procedimientos de infracción de la Comisión, aunque efectivos, siguen tardando demasiado en resolverse.

Así, el expediente que se prevé abrir próximamente amenaza con abrir un nuevo capítulo en las históricas fricciones entre España y Bruselas por grandes operaciones corporativas, como ocurrió hace casi dos décadas con la opa de Gas Natural sobre Endesa.

